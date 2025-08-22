भीलवाड़ा में डीजीजीआई की बड़ा छापा : रत्नाकर ग्रुप में 29 करोड़ की टैक्स चोरी उजागर

गौरतलब है कि महावीर ट्रेडिंग सिंडिकेट पर पहले 706 करोड़ की टैक्स चोरी का मामला उजागर हो चुका है। इसमें 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी और फर्जी जीएसटीआईएन नंबर, हवाला लेनदेन तथा बिना ई-वे बिल माल परिवहन जैसी गंभीर गड़बड़ियां सामने आई थीं। बताया जा रहा है कि पूर्व में शंकर जाट के परिवार के घर डीजीजीआई की टीम कार्रवाई के लिए पहुंची थी तो उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ था। इसके चलते टीम बिना कार्रवाई के लौट गई थी। इस घटना की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए ही आज बड़ी संख्या में पुलिस जाप्ता साथ लाए थे।