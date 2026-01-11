प्रदेश के स्कूलों में अब हर गुरुवार दिखेगी संस्कृति की झलक, बच्चे अपनी पसंद के कपड़ों में आएंगे

प्रदेश के सरकारी और निजी स्कूलों में अब सप्ताह में एक दिन बच्चों को स्कूल यूनिफॉर्म के बोझ से आजादी मिलेगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने सांस्कृतिक जागरुकता बढ़ाने के उद्देश्य से एक नवाचार करते हुए आदेश जारी किए हैं कि प्रत्येक गुरुवार को स्कूली बच्चे अपनी निजी (सिविल) ड्रेस में स्कूल आ सकेंगे। इसके साथ ही शिक्षकों के लिए भी विशेष ड्रेस कोड की पहल की गई है।