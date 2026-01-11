11 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

भीलवाड़ा

प्रदेश के स्कूलों में अब हर गुरुवार दिखेगी संस्कृति की झलक, बच्चे अपनी पसंद के कपड़ों में आएंगे

विद्यार्थियों को 'नो यूनिफॉर्म' की छूट, शिक्षकों को पहनना होगा खादी या स्थानीय गरिमामय पहनावा

less than 1 minute read
Google source verification

भीलवाड़ा

image

Suresh Jain

Jan 11, 2026

Schools in the state will now showcase glimpses of culture every Thursday.

Schools in the state will now showcase glimpses of culture every Thursday.

प्रदेश के सरकारी और निजी स्कूलों में अब सप्ताह में एक दिन बच्चों को स्कूल यूनिफॉर्म के बोझ से आजादी मिलेगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने सांस्कृतिक जागरुकता बढ़ाने के उद्देश्य से एक नवाचार करते हुए आदेश जारी किए हैं कि प्रत्येक गुरुवार को स्कूली बच्चे अपनी निजी (सिविल) ड्रेस में स्कूल आ सकेंगे। इसके साथ ही शिक्षकों के लिए भी विशेष ड्रेस कोड की पहल की गई है।

सांस्कृतिक जागरुकता के लिए पहल

निदेशक सीताराम जाट की ओर से जारी आदेश के अनुसार विद्यार्थियों में अपनी संस्कृति के प्रति समझ और जुड़ाव पैदा करने के लिए यह निर्णय किया गया है। सप्ताह के हर गुरुवार को बच्चे निजी यूनिफॉर्म में स्कूल आ सकेंगे। इस पहल का उद्देश्य स्कूलों के वातावरण को अधिक जीवंत और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध बनाना है।

शिक्षकों के लिए 'हथकरघा और स्थानीय परिधान'

आदेश में केवल विद्यार्थियों ही नहीं, बल्कि स्टाफ और शिक्षकों के लिए भी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। गुरुवार के दिन शिक्षकों को हथकरघा वस्त्र (खादी) या स्थानीय पारंपरिक परिधान पहनने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। पहनावा पूरी तरह से गरिमामय होना चाहिए। यह नियम प्रदेश के समस्त राजकीय एवं गैर-राजकीय (निजी) विद्यालयों पर समान रूप से लागू होगा।

संयुक्त निदेशकों को पालना के निर्देश

निदेशालय ने प्रदेश के सभी संयुक्त निदेशकों (स्कूल शिक्षा) को निर्देशित किया है कि वे अपने अधीनस्थ आने वाले सभी स्कूलों में इस आदेश की कड़ाई से पालना सुनिश्चित करवाएं। साथ ही, इस संबंध में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट निदेशालय की आधिकारिक ईमेल आईडी पर भेजने के निर्देश दिए गए हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

11 Jan 2026 02:15 pm

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / प्रदेश के स्कूलों में अब हर गुरुवार दिखेगी संस्कृति की झलक, बच्चे अपनी पसंद के कपड़ों में आएंगे

बड़ी खबरें

View All

भीलवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

बोर्ड परीक्षा से ठीक पहले शिक्षा विभाग का ‘तबादला एक्सप्रेस’, 6521 व्याख्याता इधर-उधर

Just before the board exams, 6521 lecturers were transferred.
भीलवाड़ा

एआइ बना गेमचेंजर: डॉ. सालुंके ने बदला केस सुलझाने का अंदाज, बोले- एआइ से तैयारी अच्छी

AI becomes a game changer: Dr. Salunke changes the way of solving cases, says – preparation with AI is better
भीलवाड़ा

कठपुतलियां नाटक ने झकझोरा दर्शकों का अंतर्मन, ममत्व की विजय का जीवंत मंचन

The play "Puppets" stirred the conscience of the audience, a live enactment of the triumph of motherhood.
भीलवाड़ा

महंगाई की मार और टैक्स की धार: क्यों सिमट रही मध्यम वर्ग की थाली?

The impact of inflation and the torrent of taxes: Why is the middle class's plate shrinking?
भीलवाड़ा

आदित्य सागर मुनि संघ का मंगल प्रवेश आरके कॉलोनी मंदिर में होगा, 4 जेसीबी से होगी पुष्पवर्षा

Aditya Sagar Muni Sangh's auspicious entry into RK Colony temple, 4 JCBs to shower flowers
भीलवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.