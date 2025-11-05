खान मालिकों को बड़ी राहत, अब नहीं देनी होगी मोटी राशि

केंद्र सरकार ने वाइल्डलाइफ कंजर्वेशन प्लान में बड़ा परिवर्तन कर देशभर के खान और क्वारी लाइसेंस धारकों को बड़ी राहत दी है। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने नया आदेश जारी करते हुए हाल ही जारी व्यवस्था को समाप्त कर दिया है। पुराने आदेश में खनन क्षेत्र के 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाली प्रत्येक वन्यजीव प्रजाति के संरक्षण के लिए 5 लाख रुपए जमा कराने थे। पहले जारी आदेश के अनुसार खान या क्वारी लीज धारक को वन्यजीव संरक्षण योजना के तहत अपने क्षेत्र के आसपास पाई जाने वाली हर वन्यजीव प्रजाति पर यह राशि जमा करानी थी। इस आदेश के चलते प्रत्येक खान मालिक पर लाखों रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आ रहा था। राजस्थान पत्रिका ने 3 नवंबर के अंक में इस मुद्दे को प्रमुखता से प्रकाशित किया था, “सीया के नए आदेश से ठप हो सकता है खनन कार्य, हजारों लोगों की रोजी पर संकट” शीर्षक खबर प्रमुखता से छापी थी। इसके बाद मंत्रालय ने आदेश पर पुनर्विचार करते हुए इसे संशोधित कर दिया है।