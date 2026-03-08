बोर्ड परीक्षाएं: मूल्यांकन में लाएं तेजी, समय पर हों नतीजे जारी

संयुक्त निदेशक शर्मा ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रतापनगर में स्थापित मूल्यांकन केंद्र तथा महेश शिक्षा सदन उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थित संग्रहण एवं वितरण केंद्र का सघन दौरा किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कॉपियों के रख-रखाव, सुरक्षा व्यवस्थाओं और मूल्यांकन की प्रगति की बारीकी से जांच की। शर्मा ने कार्मिकों को निर्देशित करते हुए कहा कि बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम विद्यार्थियों के भविष्य से जुड़े होते हैं, इसलिए मूल्यांकन कार्य में गति के साथ-साथ पूर्ण शुद्धता भी सुनिश्चित की जाए और तय समय-सीमा के भीतर कॉपियों की जांच पूरी की जाए।