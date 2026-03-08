प्रदेश के स्कूलों के शैक्षणिक कैलेंडर में बड़ा बदलाव: 1 अप्रेल से नया सत्र, गर्मियों की छुट्टियां 10 दिन घटीं

शिक्षा संकुल में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, शिक्षा सचिव कृष्ण कुणाल और शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक के बाद यह फैसला लिया। बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, अब ग्रीष्मकालीन अवकाश की अवधि को कम कर दिया गया है। पहले 17 मई से 30 जून तक कुल 45 दिन का अवकाश रहता था। अब 16 मई से 20 जून तक कुल 35 दिन का ही अवकाश रहेगा। इस बदलाव से अब 21 जून को आयोजित होने वाले अंतरराष्ट्रीय योग दिवस में शिक्षक और विद्यार्थी सुगमता से शामिल हो सकेंगे। पहले अवकाश के कारण योग दिवस के कार्यक्रमों में भागीदारी में परेशानी आती थी।