दिगंबर जैन प्रीमियर लीग क्रिकेट 19 से, खिलाडि़यों का होगा चयन

दिगंबर जैन प्रीमियर लीग सीजन 3 का आयोजन 19 से 22 मार्च को कृषि उपज मंडी के पास महेश स्पोर्ट्स अकडमी में होगा। प्रतियोगिता में 12 टीम पुरुषों की और 6 टीम महिलाओं की भाग लेगी। प्रतियोगिता में खिलाड़ी ऑक्शन के माध्यम से चुने जाएंगे। रविवार को एक निजी होटल में खिलाडि़यों का चयन होगा। क्रिकेट प्रतियोगिता में लीग मैच 6 ओवर के, सेमीफाइनल 8 ओवर और फाइनल मैच 10 ओवर का होगा। विजेता व उपविजेता को ट्रॉफी व नकद पुरस्कार दिया जाएगा। प्रतियोगिता को क्रिक हीरोज के माध्यम से लाइव भी दिखाया जाएगा। प्रतियोगिता में बैडमिंटन, केरम व चेस प्रतियोगिता भी होगी। इसमें बच्चे पुरुष व महिलाएं भाग लेंगे।