कर्मचारियों को झटका: गलत भत्ते लिए तो अब होगी वसूली, वित्त विभाग ने जारी किए निर्देश

वित्त विभाग के शासन सचिव (बजट) राजरम विशाल के हस्ताक्षरित इस आदेश में सभी कोषाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि जिन मामलों में नियमों के अनुसार वसूली बनती है, वहां संबंधित कार्मिक से रिकवरी सुनिश्चित की जाए। वसूली योग्य राशि के संबंध में डीडीओ की ओर से सक्षम आदेश की प्रति कोषालयों को भेजी जाए। वित्त विभाग के 2 दिसंबर 2025 के आदेश के संदर्भ में ही प्रकरणों का परीक्षण कर निदेशालय को रिपोर्ट भेजी जाए।