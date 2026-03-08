महावीर सेवा समिति का शपथ ग्रहण समारोह: एकता और सेवा का संकल्प

भीलवाड़ा के शास्त्रीनगर हाउसिंग बोर्ड स्थित सुपार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में शनिवार को महावीर सेवा समिति का शपथ ग्रहण एवं सेवा संकल्प समारोह भक्तिभाव के साथ संपन्न हुआ। आर्यिकाविज्ञाश्री माताजी के सान्निध्य में नई कार्यकारिणी के अध्यक्ष प्रकाश गंगवाल समेत टीम ने समाज सेवा और संगठन की मजबूती का संकल्प लिया। समारोह की सबसे खास बात पुरानी और नई कार्य समिति का मेल रही। माताजी ने दोनों समितियों के सदस्यों को गले मिलवाकर आपसी प्रेम का संदेश दिया। समारोह में नई कार्यकारिणी की घोषणा के साथ संरक्षक और समन्वयकों की नियुक्ति की गई। इसमें सुमति कुमार अजमेरा, भागचंद काला एवं गुणमाला बड़जात्या को संरक्षक बनाया गया। पदम काला एवं अशोक छाबड़ा को समन्वयक नियुक्त किया।