भक्तिमय सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से ब्रह्माकुमारीज ने किया नववर्ष का स्वागत

कार्यक्रम में कुल 22 प्रस्तुतियां दी गईं, जिन्होंने उपस्थित साधकों को भावविभोर कर दिया। कुमारी लताक्षी ने 'शुभ दिन आयो' नृत्य के साथ कार्यक्रम की शानदार शुरुआत की। कुमारी परी और साक्षी ने 'सखी रे मैंने पाए तीन रतन' गीत पर सुंदर नृत्य पेश किया। वहीं, दीपिका, नेहा, भूमि और उर्मिला ने 'लेलो-लेलो शिव बाबा से वरदान' सामूहिक नृत्य के जरिए ईश्वरीय संदेश दिया। आरके कॉलोनी की महिलाओं द्वारा प्रस्तुत 'मेरा बाबा आया है' सामूहिक नृत्य ने सभी को भक्ति रस में सराबोर कर दिया। कुमारी देवांशी ने 'जब-जब तुझे पुकारा' गीत पर आकर्षक रिंग नृत्य प्रस्तुत कर वाहवाही लूटी।