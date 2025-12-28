भक्तिमय सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से ब्रह्माकुमारीज ने किया नववर्ष का स्वागत

Brahma Kumaris welcomed the New Year with devotional cultural presentations.
प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्व विद्यालय के पथिक नगर सेवा केंद्र पर नए वर्ष के उपलक्ष में आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया। सेवा केंद्र के गार्डन में आयोजित इस समारोह में बच्चों से लेकर वृद्धों तक ने अपनी भक्तिपूर्ण प्रस्तुतियों से समां बांध दिया।
कार्यक्रम में कुल 22 प्रस्तुतियां दी गईं, जिन्होंने उपस्थित साधकों को भावविभोर कर दिया। कुमारी लताक्षी ने 'शुभ दिन आयो' नृत्य के साथ कार्यक्रम की शानदार शुरुआत की। कुमारी परी और साक्षी ने 'सखी रे मैंने पाए तीन रतन' गीत पर सुंदर नृत्य पेश किया। वहीं, दीपिका, नेहा, भूमि और उर्मिला ने 'लेलो-लेलो शिव बाबा से वरदान' सामूहिक नृत्य के जरिए ईश्वरीय संदेश दिया। आरके कॉलोनी की महिलाओं द्वारा प्रस्तुत 'मेरा बाबा आया है' सामूहिक नृत्य ने सभी को भक्ति रस में सराबोर कर दिया। कुमारी देवांशी ने 'जब-जब तुझे पुकारा' गीत पर आकर्षक रिंग नृत्य प्रस्तुत कर वाहवाही लूटी।
सेवा केंद्र प्रभारी ब्रह्माकुमारी इंदिरा बहन ने सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जीवन में आध्यात्मिक मूल्यों को धारण करना ही वास्तविक उन्नति है। उन्होंने नए संकल्पों के साथ नए वर्ष में प्रवेश करने का आह्वान किया।
कार्यक्रम में नंदलाल जीनगर, कमला जैन, नीलम शर्मा, लहरी बाई, पलक, नंदिनी और शुभ लक्ष्मी सहित कई साधकों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। आयोजन में बापू नगर, आरके कॉलोनी, पथिक नगर, तिलक नगर और शास्त्री नगर सेवा केंद्रों के 500 से अधिक साधकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।
