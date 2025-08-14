Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भीलवाड़ा

बीएसएनएल का आजादी प्लान, सिर्फ 1 रुपए में डाटा व कॉलिंग

स्वतंत्रता दिवस पर खास ऑफर, 2 जीबी रोजाना डाटा और अनलिमिटेड कॉलिंग

भीलवाड़ा

Suresh Jain

Aug 14, 2025

BSNL's Azadi plan, data and calling for just 1 rupee
BSNL's Azadi plan, data and calling for just 1 rupee

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बीएसएनएल ने मोबाइल उपभोक्ताओं के लिए खास ऑफर लॉन्च किया है। कंपनी ने इसे ‘आजादी प्लान’ नाम दिया है, जिसमें सिर्फ 1 रुपए में 2 जीबी रोजाना डाटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और 100 एसएमएस प्रतिदिन की सुविधा दी जा रही है।

31 अगस्त तक मान्य ऑफर

बीएसएनएल के उप महाप्रबंधक के एन.एल. परिहार ने बताया कि यह ऑफर नए मोबाइल उपभोक्ताओं के लिए है। उपभोक्ता केवल 1 रुपए की एफआरसी (फर्स्ट रिचार्ज कूपन) करवाकर एक माह तक इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। यह योजना 31 अगस्त तक ही उपलब्ध होगी।

कहां से मिलेगा

इसके लिए उपभोक्ता अपने नजदीकी बीएसएनएल कस्टमर सर्विस सेंटर या अधिकृत रिटेलर से सिम खरीदकर ऑफर सक्रिय करवा सकते हैं। परिहार ने बताया कि यह योजना खासतौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद है, जो लंबे समय से बीएसएनएल का नेटवर्क इस्तेमाल करना चाहते हैं। अब वे केवल 1 रुपए में बीएसएनएल की सेवाओं का अनुभव ले सकते हैं।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

14 Aug 2025 08:44 am

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / बीएसएनएल का आजादी प्लान, सिर्फ 1 रुपए में डाटा व कॉलिंग

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.