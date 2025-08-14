बीएसएनएल का आजादी प्लान, सिर्फ 1 रुपए में डाटा व कॉलिंग

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बीएसएनएल ने मोबाइल उपभोक्ताओं के लिए खास ऑफर लॉन्च किया है। कंपनी ने इसे ‘आजादी प्लान’ नाम दिया है, जिसमें सिर्फ 1 रुपए में 2 जीबी रोजाना डाटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और 100 एसएमएस प्रतिदिन की सुविधा दी जा रही है।
31 अगस्त तक मान्य ऑफर
बीएसएनएल के उप महाप्रबंधक के एन.एल. परिहार ने बताया कि यह ऑफर नए मोबाइल उपभोक्ताओं के लिए है। उपभोक्ता केवल 1 रुपए की एफआरसी (फर्स्ट रिचार्ज कूपन) करवाकर एक माह तक इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। यह योजना 31 अगस्त तक ही उपलब्ध होगी।
कहां से मिलेगा
इसके लिए उपभोक्ता अपने नजदीकी बीएसएनएल कस्टमर सर्विस सेंटर या अधिकृत रिटेलर से सिम खरीदकर ऑफर सक्रिय करवा सकते हैं। परिहार ने बताया कि यह योजना खासतौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद है, जो लंबे समय से बीएसएनएल का नेटवर्क इस्तेमाल करना चाहते हैं। अब वे केवल 1 रुपए में बीएसएनएल की सेवाओं का अनुभव ले सकते हैं।