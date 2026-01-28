झूठे केस में फंसाने की धमकी व ‘वसूली’ का खेल, विरोध में बंद रहा सर्राफा बाजार

Bullion market closed in protest against threats of false cases and extortion.
सोने-चांदी की कीमतों में उछाल के साथ बढ़ा 'विवाद', व्यापारियों ने पुलिस-प्रशासन को सौंपा ज्ञापन
भीलवाड़ा शहर के सर्राफा कारोबार से जुड़े व्यवसायिक संगठनों के आह्वान पर बुधवार को सर्राफा बाजार मेंं आधा दिन कारोबार नहीं हुआ। बंद के दौरान व्यवसायियों ने कथित ग्राहकों द्वारा सोने व चांदी की कीमतों में हो रही अप्रत्याशित बढ़ोतरी का फायदा उठाते हुए नाजायज वसूली करने व झूठे मुकदमे दर्ज कराने की धमकियां देने की घटनाओं पर रोष जताया। व्यापारियों ने दोपहर तक बाजार बंद रखने के साथ ही रैली के रूप में कलक्ट्रेट पहुंच कर कलक्टर व एसपी को ज्ञापन दिया।
सर्राफा एसोसिएशन, श्री मैढ़क्षत्रिय स्वर्णकार समाज समिति, श्री मैढ़क्षत्रिय स्वर्णकार समाज नगर युवक मंडल समिति के पदाधिकारियों के साथ ही प्रबद्ध कारोबारियों के आह्वान पर बुधवार को सुबह सर्राफा बाजार में सर्राफा दुकानें नहीं खुली। इसके बाद सभी ने एक सभा की और अभी तक हुए घटनाक्रम को लेकर चर्चा की। विरोध- प्रदर्शन के उपरांत सभी कलक्ट्रेट पहुंचे। यहां सर्राफा एसोसिएशन अध्यक्ष राम नारायण बिडला की अगुवाई में महेश सोनी, मनीष बहेडिया, नारायण सोनी, सूरज सोनी, प्रकाश नुवाल, तरुण समदानी, मनोज सोनी, बनवारी सोनी ने पुलिस व प्रशासन को ज्ञापन दिया।
ज्ञापन में बताया कि सोने-चांदी के भाव में लगातार हो रही बढ़ोतरी से आभूषण की खरीद व बिक्री के सौदे बढ़े हैं। लेकिन कई ग्राहक जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं। वह आभूषण व्यापारियों के यहां बेचकर के बाजार भाव से रकम प्राप्त कर रही हैं, उसके बाद यदि भावों में और बढ़ोतरी हो जाती है तो वह ग्राहक अपने किए हुए सोने चांदी के व्यवहार से पलट जाते हैं। नाजायज रकम ऐंठने की नीयत से दुकान पर लड़ाईझगड़ा करते हैं।
उन्होंने बताया कि पांच महिलाओं ने 12 जनवरी 2026 को व्यापारी शुभम सोनी को चांदी के आभूषण बेचे थे, परंतु 27 जनवरी को वह एक गैंग के रूप में वापस आई और लड़ाईझगड़ा कर झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकियां दीं। भीमगंज थाने में रिपोर्ट दी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। व्यापारियों ने ऐसी वारदातों में लिप्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।
