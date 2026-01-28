झूठे केस में फंसाने की धमकी व ‘वसूली’ का खेल, विरोध में बंद रहा सर्राफा बाजार

सर्राफा एसोसिएशन, श्री मैढ़क्षत्रिय स्वर्णकार समाज समिति, श्री मैढ़क्षत्रिय स्वर्णकार समाज नगर युवक मंडल समिति के पदाधिकारियों के साथ ही प्रबद्ध कारोबारियों के आह्वान पर बुधवार को सुबह सर्राफा बाजार में सर्राफा दुकानें नहीं खुली। इसके बाद सभी ने एक सभा की और अभी तक हुए घटनाक्रम को लेकर चर्चा की। विरोध- प्रदर्शन के उपरांत सभी कलक्ट्रेट पहुंचे। यहां सर्राफा एसोसिएशन अध्यक्ष राम नारायण बिडला की अगुवाई में महेश सोनी, मनीष बहेडिया, नारायण सोनी, सूरज सोनी, प्रकाश नुवाल, तरुण समदानी, मनोज सोनी, बनवारी सोनी ने पुलिस व प्रशासन को ज्ञापन दिया।