बनेड़ा में बड़ी कार्रवाई : 279 अवैध कोयला भट्टियां जमींदोज, माफिया में हड़कंप

भीलवाड़ा जिले के बनेड़ा तहसील क्षेत्र में चरागाहों को निगल कर लंबे समय से बेखौफ धधक रहीं अवैध कोयला भट्टियों के खिलाफ बुधवार को प्रशासन ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। 'राजस्थान पत्रिका' द्वारा इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाए जाने के बाद जिला कलक्टर ने इसे गंभीरता से लिया। उनके निर्देश पर उपखंड प्रशासन व राजस्व विभाग की टीम ने पुलिस के भारी जाप्ते के साथ संयुक्त अभियान चलाकर क्षेत्र की 279 अवैध कोयला भट्टियों को जेसीबी से ध्वस्त कर दिया। इस त्वरित कार्रवाई से अवैध कोयला कारोबारियों में हड़कंप मच गया।