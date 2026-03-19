घर-घर सर्वे से पहले हांफती शिक्षा व्यवस्था: सैकड़ों पद खाली, कई शिक्षक जनगणना में

भीलवाड़ा जिले में 1 अप्रेल से नया शिक्षा सत्र शुरू होने जा रहा है। इससे ठीक पहले 27 मार्च से शिक्षा से वंचित बच्चों को स्कूल से जोड़ने के लिए बड़ा हाउस होल्ड सर्वे (घर-घर सर्वे) शुरू होगा। लेकिन, शिक्षा विभाग का यह अभियान शुरू होने से पहले ही विभागीय बदइंतजामी और संसाधनों के टोटे के बीच दम तोड़ता नजर आ रहा है। जिले की शिक्षा व्यवस्था खुद भारी चुनौतियों से जूझ रही है। कहीं पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं हैं, तो कहीं बच्चों के बैठने के लिए सुरक्षित छत तक मयस्सर नहीं।