पौधों की भी लगेगी हाजिरी: हर 4 महीने में होगी जियो टैगिंग, सूखने पर लगाने होंगे नए पौधे

प्रदेश के स्कूलों में अब पौधरोपण कर भूल जाने की परंपरा खत्म होगी। शिक्षा विभाग ने मिशन हरियालो राजस्थान के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में लगाए गए पौधों की जीवितता (सर्वाइवल रेट) सुनिश्चित करने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। अब स्कूलों को हर 4 महीने में पौधों की जियो टैगिंग करनी होगी और उनकी ताजा तस्वीरें हरियालो ऐप पर अपलोड करनी होगी।