शक्ति की आराधना का पर्व: आज से चैत्र नवरात्र, घट स्थापना के साथ कई आयोजन

बाबाधाम के अध्यक्ष विनीत अग्रवाल ने बताया कि गुरुवार को शुभ मुहूर्त में घट स्थापना के साथ ही नवरात्र महोत्सव का शुभारंभ होगा। गुरुवार सुबह 11:15 बजे पंडित गोविंद गौतम और अन्य पंडितों के सानिध्य में वैदिक मंत्रोच्चारण व पूरे विधि-विधान के साथ हवन-पूजन शुरू होगा। इसके पश्चात दोपहर 12:15 बजे शुभ मुहूर्त में घट स्थापना की जाएगी। नवरात्र महोत्सव के दौरान शक्तिपीठ पर नौ दिनों तक विशेष अनुष्ठान चलेंगे। प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे मंगला आरती होगी, जिसके बाद सुबह 9:15 बजे से हवन-पूजन कर आहुतियां दी जाएंगी। शाम के समय 7:15 बजे संध्या आरती का आयोजन होगा। आरती के पश्चात भक्तों को माता के आशीर्वाद स्वरूप मेहंदी का वितरण किया जाएगा, जिसके लिए महिलाओं की विशेष कतारें लगेंगी। इस दौरान एक विशेष आस्था के तहत निःसंतान दंपतियों (पति-पत्नी) की संतान प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण होने के लिए गोद भराई की रस्म भी की जाएगी।