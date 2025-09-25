सीबीएसई 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षा की तारीख घोषित, 17 फरवरी से शुरू होंगी

सीबीएसई 10वीं 12वीं दोनों कक्षाओं की परीक्षाएं 17 फरवरी 2026 से शुरू होंगी। कक्षा 10वीं की परीक्षा 9 मार्च 2026 को और 12वीं की परीक्षा 9 अप्रेल 2026 को समाप्त होगी। कक्षा 10वीं व 12वीं की परीक्षा सुबह 10:30 बजे से शुरू होंगी और दोपहर 1:30 बजे समाप्त होंगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने बोर्ड परीक्षा 2026 की अंदाजन तिथि घोषित कर दी है। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 17 फरवरी से 15 जुलाई 2026 तक आयोजित होंगी। सीबीएसई 2026 से 12वीं की दो बार बोर्ड परीक्षा आयोजित करेगा। इस बार करीब 45 लाख छात्र-छात्राएं परीक्षा में शामिल होंगे।
12 दिन में चेक हो जाएंगी कॉपियां
सीबीएसई ने मुख्य, दूसरी और अनुपूरक परीक्षाओं की अंदाजन तिथि की शीट जारी की है। इससे छात्रों को अपनी पढ़ाई की बेहतर योजना बनाने का मौका मिलेगा, वहीं स्कूल अपने शैक्षणिक और प्रशासनिक कार्यों को सुचारु ढंग से व्यवस्थित कर सकेंगे। साथ ही शिक्षकों को भी अपनी व्यक्तिगत योजनाएं तय करने में सुविधा होगी। बोर्ड के अनुसार उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन प्रत्येक विषय की परीक्षा के लगभग 10 दिन बाद शुरू किया जाएगा और यह प्रक्रिया औसतन 12 दिनों में पूरी कर ली जाएगी। फाइनल डेट शीट स्कूलों की ओर से उम्मीदवारों की अंतिम सूची जमा करने के बाद जारी की जाएगी। फिलहाल, टेंटेटिव शेड्यूल छात्रों और स्कूलों को समय प्रबंधन और तैयारी रणनीति बनाने में मदद करेगा।