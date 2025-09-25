सीबीएसई 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षा की तारीख घोषित, 17 फरवरी से शुरू होंगी

सीबीएसई ने मुख्य, दूसरी और अनुपूरक परीक्षाओं की अंदाजन तिथि की शीट जारी की है। इससे छात्रों को अपनी पढ़ाई की बेहतर योजना बनाने का मौका मिलेगा, वहीं स्कूल अपने शैक्षणिक और प्रशासनिक कार्यों को सुचारु ढंग से व्यवस्थित कर सकेंगे। साथ ही शिक्षकों को भी अपनी व्यक्तिगत योजनाएं तय करने में सुविधा होगी। बोर्ड के अनुसार उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन प्रत्येक विषय की परीक्षा के लगभग 10 दिन बाद शुरू किया जाएगा और यह प्रक्रिया औसतन 12 दिनों में पूरी कर ली जाएगी। फाइनल डेट शीट स्कूलों की ओर से उम्मीदवारों की अंतिम सूची जमा करने के बाद जारी की जाएगी। फिलहाल, टेंटेटिव शेड्यूल छात्रों और स्कूलों को समय प्रबंधन और तैयारी रणनीति बनाने में मदद करेगा।