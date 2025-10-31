सीबीएसई ने 10वीं-12वीं की फाइनल तिथियां जारी की, 17 फरवरी से शुरू होंगी परीक्षाएं

CBSE releases final dates for Class 10-12 exams; exams to begin from February 17
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने सत्र 2025-26 के लिए 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की फाइनल तिथियां जारी कर दी हैं। दोनों कक्षाओं की परीक्षाएं 17 फरवरी 2026 से शुरू होंगी। कक्षा 10वीं की परीक्षाएं 10 मार्च 2026 को समाप्त होंगी, जबकि 12वीं की परीक्षाएं 9 अप्रेल 2026 तक चलेंगी। बोर्ड परीक्षा नियंत्रक डॉ.संयम भारद्वाज ने बताया कि पहली बार परीक्षा शुरू होने से 110 दिन पहले तिथियां जारी की गई हैं, ताकि विद्यार्थियों को पर्याप्त समय मिल सके।
एक ही पारी में होंगी परीक्षाएं
इस बार सीबीएसई ने निर्णय लिया है कि सभी परीक्षाएं एक ही पारी में आयोजित की जाएंगी। परीक्षा समय सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक रहेगा। हालांकि, कुछ विषयों की परीक्षा दोपहर 12:30 बजे तक ही संपन्न होगी।
परीक्षा तिथियों में किए गए बदलाव
सीबीएसई की नई तिथियां में कई विषयों की परीक्षा तिथियों में बदलाव किए गए हैं। 10वीं की परीक्षा में पहले 26 फरवरी को प्रस्तावित गृह विज्ञान (होम साइंस) का पेपर अब 18 फरवरी को होगा। इसी तरह 12वीं कक्षा में भी कई प्रमुख विषयों की परीक्षा तिथियां बदली गई हैं। नए कार्यक्रम के अनुसार 17 फरवरी को बायोटेक्नोलॉजी, आन्त्रप्रन्योरशिप और शॉर्टहैंड की परीक्षा होगी। पहले 21 फरवरी को होने वाली बिजनेस स्टडीज और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की परीक्षा के स्थान पर अब ऑटोमोटिव और फैशन स्टडीज की परीक्षा होगी। इसके अलावा, 23, 24, 25 फरवरी तथा 5, 6, 7, 17, 24 और 28 मार्च की तिथियों में भी संशोधन किया गया है।
विद्यार्थियों के लिए रखा गया संतुलन
सीबीएसई ने तिथियां तैयार करते समय विद्यार्थियों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा है। दोनों कक्षाओं में आमतौर पर चुने जाने वाले विषयों के बीच पर्याप्त गैप दिया गया है, ताकि विद्यार्थियों को तैयारी का पूरा समय मिल सके। साथ ही, जेईई (मेन) जैसी प्रवेश परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने कोशिश की है कि बोर्ड परीक्षाएं प्रवेश परीक्षाओं से काफी पहले समाप्त हों। इससे विद्यार्थियों को बोर्ड और प्रतियोगी परीक्षाओं दोनों की बेहतर तैयारी का अवसर मिलेगा।
जेईई आवेदन में 11वीं की जानकारी अनिवार्य
इस वर्ष सीबीएसई ने जेईई मेन 2026 में शामिल होने वाले विद्यार्थियों से आवेदन पत्र में अपनी 11वीं कक्षा की जानकारी देने को कहा है, ताकि बोर्ड परीक्षा और जेईई की तिथियों में कोई टकराव न हो।
