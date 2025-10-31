सीबीएसई ने 10वीं-12वीं की फाइनल तिथियां जारी की, 17 फरवरी से शुरू होंगी परीक्षाएं

सीबीएसई की नई तिथियां में कई विषयों की परीक्षा तिथियों में बदलाव किए गए हैं। 10वीं की परीक्षा में पहले 26 फरवरी को प्रस्तावित गृह विज्ञान (होम साइंस) का पेपर अब 18 फरवरी को होगा। इसी तरह 12वीं कक्षा में भी कई प्रमुख विषयों की परीक्षा तिथियां बदली गई हैं। नए कार्यक्रम के अनुसार 17 फरवरी को बायोटेक्नोलॉजी, आन्त्रप्रन्योरशिप और शॉर्टहैंड की परीक्षा होगी। पहले 21 फरवरी को होने वाली बिजनेस स्टडीज और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की परीक्षा के स्थान पर अब ऑटोमोटिव और फैशन स्टडीज की परीक्षा होगी। इसके अलावा, 23, 24, 25 फरवरी तथा 5, 6, 7, 17, 24 और 28 मार्च की तिथियों में भी संशोधन किया गया है।