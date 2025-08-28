Patrika LogoSwitch to English

भीलवाड़ा

विघ्नहर्ता के स्वागत की धूम”, “आस्थाओं का पर्व, श्रद्धा और उत्साह का संगम”

गणेश चतुर्थी : मंदिरों में श्रद्धा का सैलाब, गांधीनगर मंदिर में मेला भक्ति, उल्लास और परंपरा के रंग में डूबा जन-जन

भीलवाड़ा

Aug 28, 2025

भीलवाड़ा जिले में बुधवार को गणेश चतुर्थी के साथ 10 दिवसीय गणपति महोत्सव शुरू हुआ। मंदिरों से लेकर घर-आंगन तक गणेशजी की मूर्तियां विराजमान की गईं। शुभ फल देने वाले गणपति बप्पा की बड़ी प्रतिमाएं शोभायात्रा के साथ विभिन्न पंडालों में लाई गईं। दिनभर ढोल-नगाड़े की गूंज सुनाई दी। गणपति बप्पा मोरिया के जयकारे गूंजे।

गांधीनगर के गणेश मंदिर में दोपहर 12 बजे आरती हुई। नयनाभिराम शृंगारित गणेशजी की मूर्ति के लोगों ने दर्शन किए व लड्डुओं का भोग लगाया। घरों में भी चूरमा-बाटी बनाकर भोग लगाया। गांधीनगर मंदिर में मेला भरा। शहरवासियों ने गणेशजी के दर्शन के बाद मेले में झूले व चकरी का आनंद लिया। गणेश मंदिर में सुबह से लेकर देर रात तक दर्शन करने के लिए श्रदालुओं की कतार लगी रही। दर्शन के दौरान मंदिर प्रागण गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों से गूंजता रहा।

मेले का लिया आनंद

दर्शन करने वाले वाले भक्तों ने मेले का भी जमकर लुफ्त उठाया। झूले व चकरी में झूला झूलने के साथ खाद्य सामग्री के भी चटकारे लिए गए।

गणेश प्रतिमा वितरण के साथ 10 दिवसीय महोत्सव की धूम

गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति के तत्वावधान में आरसी व्यास स्थित अपना घर वृद्धाश्रम में 300 से अधिक गणपति प्रतिमाओं की दूधाधारी गोपाल मंदिर के पंडित कल्याण शर्मा के नेतृत्व में सांगानेर के महंत गोपाल दास महाराज के सानिध्य में आरती की गई। आरती में समिति अध्यक्ष उदयलाल समदानी, उद्योगपति रामपाल सोनी, गोपाल राठी, राधा किशन सोमानी, गजानन बजाज, जुगल किशोर बागडोदिया, ओपी हिंगड़, देवेंद्र सोमानी ने हिस्सा लिया। बाद प्रतिमा का वितरण किया। शुभ मुहूर्त में गणपति स्थापित कर 10 दिवसीय गणेश महोत्सव की धूम शुरू की। मीडिया प्रभारी महावीर समदानी ने बताया कि समिति की ओर से 300 स्थानो पर गणेश प्रतिमा स्थापित की गई हैं।

सोना मनोविकास केन्द्र में मानसिक दिव्यांग बालकों ने गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया। बच्चों ने गणेशजी के मखुटे पहने, खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। बच्चों व स्टाप ने गणेशजी की पूजा अर्चना की तथा संस्था अध्यक्ष प्रेमकुमार जैन ने बच्चो को गणेश चतुर्थी के बारे में जानकारी दी।

11 फीट के राधा कृष्ण के रूप में गणेश महोत्सव

पटेल नगर में गणपति बाल मण्डल के तत्वावधान में गणेशोत्सव के दौरान विभिन्न सास्कृतिक कार्यक्रम होंगे। मण्डल संरक्षक भाजपा नेता कैलाश सोनी ने बताया की जबलपुर के मूर्तिकारों ने गजानंद एवं राधा-कृष्ण के रूप में 11 फीट मूर्ति मिट्टी से निर्मित प्रतिमा का पूजा अर्चना कर स्थापित की गई।

मंडल अध्यक्ष बादलसिंहराठौड ने बताया की गणेश महोत्सव में रंगोली प्रतियोगिता करवाई। 31 अगस्त को रक्तदान शिविर लगवाया जाएगा। मण्डल उपाध्यक्ष सोनू यादव ने बताया कि कार्यक्रम में रोहित पटेल, अमित मारु, पूरनसिह राठौड, लालसिंह किशनावत, नाथू लाल सालवी समेत सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे।

28 Aug 2025 09:39 am

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / विघ्नहर्ता के स्वागत की धूम", "आस्थाओं का पर्व, श्रद्धा और उत्साह का संगम"

