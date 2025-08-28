विघ्नहर्ता के स्वागत की धूम”, “आस्थाओं का पर्व, श्रद्धा और उत्साह का संगम”

गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति के तत्वावधान में आरसी व्यास स्थित अपना घर वृद्धाश्रम में 300 से अधिक गणपति प्रतिमाओं की दूधाधारी गोपाल मंदिर के पंडित कल्याण शर्मा के नेतृत्व में सांगानेर के महंत गोपाल दास महाराज के सानिध्य में आरती की गई। आरती में समिति अध्यक्ष उदयलाल समदानी, उद्योगपति रामपाल सोनी, गोपाल राठी, राधा किशन सोमानी, गजानन बजाज, जुगल किशोर बागडोदिया, ओपी हिंगड़, देवेंद्र सोमानी ने हिस्सा लिया। बाद प्रतिमा का वितरण किया। शुभ मुहूर्त में गणपति स्थापित कर 10 दिवसीय गणेश महोत्सव की धूम शुरू की। मीडिया प्रभारी महावीर समदानी ने बताया कि समिति की ओर से 300 स्थानो पर गणेश प्रतिमा स्थापित की गई हैं।