चंदनबाला महिला मंडल ने रखा स्नेह मिलन, हुई प्रतियोगिताएं

Chandanbala Mahila Mandal organised a get-together and held competitions.
चंदनबाला महिला मंडल अहिंसा भवन, शास्त्रीनगर ने वर्ष 2026 का स्नेह मिलन कार्यक्रम शास्त्रीनगर में उल्लासपूर्ण माहौल में हुआ। अध्यक्ष संजूलता बाबेल व मंत्री श्वेता जैन ने बताया कि कार्यक्रम में हंसी-मजाक, संवाद व मनोरंजक खेलों के माध्यम से आपसी स्नेह, एकता और सहयोग को सशक्त किया गया। मंत्री श्वेता जैन ने संचालन किया। इस अवसर पर वर्ष 2026 की सामाजिक, सेवा व संगठनात्मक गतिविधियों की रूपरेखा तैयार कर उन्हें अधिक प्रभावी बनाने पर विचार-विमर्श हुआ। विभिन्न गतिविधियों और खेलों में सभी बहनों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। मनीष बंब ने बताया कि इस दौरान मंडल की ओर से वर्ष-2026 की आगामी कार्यक्रमों एवं गतिविधियों की रूपरेखा तैयार की गई तथा सामाजिक, सेवा एवं संगठनात्मक कार्यों को और अधिक प्रभावी बनाने पर विचार-विमर्श किया गया। कार्यक्रम में कोषाध्यक्ष सुमित्रा सहित निर्मला, सुशीला, प्रतिमा, निधि, पुष्पा, कमला सहित सभी सदस्य उपस्थित रहीं।
