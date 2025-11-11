एलडीसी परीक्षा के चलते राज स्तरीय समान परीक्षा में बदलाव

राज्य में होने वाली राज्य स्तरीय समान परीक्षा 2025-26 के तहत अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं के कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर की ओर से जारी आदेश के अनुसार 22 नवम्बर को प्रस्तावित कक्षा 9 से 12 तक के हिन्दी विषय के पेपर अब 2 दिसम्बर को होंगे। आदेश में कहा गया है कि संशोधित कार्यक्रम के अनुसार विद्यालय स्तर पर परीक्षाओं की समय-सारणी को अद्यतन किया जाए। जिन विद्यालयों में 22 नवम्बर की तैयारी हो चुकी थी, वे अब 2 दिसम्बर को परीक्षा आयोजित करेंगे। साथ ही विद्यालयों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि परीक्षा की गोपनीयता एवं अनुशासन बरकरार रहे। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने बताया कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की एलडीसी परीक्षा के कारण एक ही दिन दो प्रमुख परीक्षाओं का आयोजन संभव नहीं था। विद्यार्थियों की सुविधा और प्रशासनिक व्यवस्था को देखते हुए हिन्दी विषय की परीक्षा अब 2 दिसम्बर को ली जाएगी।