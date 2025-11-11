Patrika LogoSwitch to English

भीलवाड़ा

एलडीसी परीक्षा के चलते राज स्तरीय समान परीक्षा में बदलाव

राज्य स्तर की अर्द्धवार्षिक परीक्षा: 22 को होने वाला हिन्दी का पेपर अब 2 दिसम्बर को होगा

2 min read
Google source verification

भीलवाड़ा

image

Suresh Jain

Nov 11, 2025

Changes in the state level common examination due to LDC examination

Changes in the state level common examination due to LDC examination

राज्य में होने वाली राज्य स्तरीय समान परीक्षा 2025-26 के तहत अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं के कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर की ओर से जारी आदेश के अनुसार 22 नवम्बर को प्रस्तावित कक्षा 9 से 12 तक के हिन्दी विषय के पेपर अब 2 दिसम्बर को होंगे। आदेश में कहा गया है कि संशोधित कार्यक्रम के अनुसार विद्यालय स्तर पर परीक्षाओं की समय-सारणी को अद्यतन किया जाए। जिन विद्यालयों में 22 नवम्बर की तैयारी हो चुकी थी, वे अब 2 दिसम्बर को परीक्षा आयोजित करेंगे। साथ ही विद्यालयों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि परीक्षा की गोपनीयता एवं अनुशासन बरकरार रहे। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने बताया कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की एलडीसी परीक्षा के कारण एक ही दिन दो प्रमुख परीक्षाओं का आयोजन संभव नहीं था। विद्यार्थियों की सुविधा और प्रशासनिक व्यवस्था को देखते हुए हिन्दी विषय की परीक्षा अब 2 दिसम्बर को ली जाएगी।

क्यों हुआ बदलाव

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की ओर से 22 नवम्बर को एलडीसी (क्लर्क) भर्ती परीक्षा आयोजित की जा रही है। इसी दिन विद्यालयों में हिन्दी विषय की अर्द्धवार्षिक परीक्षा प्रस्तावित थी। परीक्षाओं के समय में टकराव को देखते हुए माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने आदेश जारी कर नया परीक्षा कार्यक्रम घोषित किया है। अधिकारियों के अनुसार परीक्षाओं की तिथियों में यह संशोधन विद्यार्थियों के लिए राहत लेकर आया है। अब राज्य के सभी विद्यालय 2 दिसम्बर को एक साथ हिन्दी विषय की परीक्षा आयोजित करेंगे। इससे किसी भी स्तर पर परीक्षा टकराव या प्रशासनिक कठिनाई नहीं होगी।

संशोधित कार्यक्रम इस प्रकार रहेगा

- कक्षा 9 हिन्दी 2 दिसंबर सुबह 9:30 से अपराह्न 12:45 तक

- कक्षा 10 हिन्दी 2 दिसंबर अपराह्न 01:15 से सांय 4:30 तक

- कक्षा 11 हिन्दी साहित्य/उर्दू / सिंधी/गणित/ भौतिक विज्ञान/ सेवाशास्त्र / पंजाबी / राजस्थानी 2 दिसंबर सुबह 9:30 से अपराह्न 12:45 तक

- कक्षा 12 हिन्दी साहित्य / उर्दू / सिंधी / भौतिक विज्ञान / सेवाशास्त्र / पंजाबी / राजस्थानी 2 दिसंबर अपराह्न 1:15 से सांय 04:30 तक

