चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने सीखा जीएसटी विवादों और अंतरराष्ट्रीय अवसरों का व्यावहारिक ज्ञान

CAs learn practical knowledge of GST disputes
दी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) की उद्योग एवं व्यापार से जुड़े सदस्यों की समिति के तत्वावधान में आईसीएआई भीलवाड़ा शाखा की ओर से गुरुवार को पटेल नगर में लेखा एवं जीएसटी 2.0 वाद-विवाद के विकसित होते आयाम विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और प्रोफेशनल्स ने भाग लिया।
जीएसटी विवादों से लेकर विदेशी आउटसोर्सिंग तक चर्चा
कार्यशाला में प्रतिभागियों को जीएसटी कानून, लेखांकन प्रणाली और अंतरराष्ट्रीय कॅरियर अवसरों से जुड़ी नई जानकारियां प्राप्त हुईं। शाखा अध्यक्ष आलोक सोमानी ने कहा कि आईसीएआई भीलवाड़ा शाखा केवल तकनीकी प्रशिक्षण तक सीमित नहीं, बल्कि यह सदस्यों के बीच संवाद, नेटवर्किंग और अनुभव साझा करने का मंच भी है। पहले सत्र का विषय इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) से संबंधित हालिया वाद-विवाद रहा, इसमें मुख्य वक्ता के रूप में अर्पित हल्दिया जोधपुर ने जीएसटी कानून में हाल के न्यायिक निर्णयों, विभागीय नोटिसों और उनके व्यावहारिक प्रभावों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की। जारी नोटिस में कानूनी प्रावधानों का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, तो वह वैध नहीं माना जाएगा।
गौरव अग्रवाल ने कहा कि वर्तमान वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारतीय सीए के लिए विदेशों में सेवाएं प्रदान करने की अपार संभावनाएं हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, तकनीकी उपकरणों और नेटवर्किंग चैनलों के माध्यम से भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अब अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपनी पहचान स्थापित कर सकते हैं। उन्होंने विदेशों में अकाउंटिंग, ऑडिट, टैक्सेशन और एडवाइजरी सेवाओं के अवसरों को पहचानने, समझने और प्राप्त करने के व्यावहारिक उपाय भी साझा किए।
निर्भीक गांधी (केंद्रीय क्षेत्र) ने कहा कि आज का आयोजन जीएसटी की जटिलताओं को समझने के साथ-साथ भारतीय सीए के वैश्विक दृष्टिकोण को भी मजबूत करता है। भीलवाड़ा शाखा इस सार्थक पहल की हकदार है। धवल कोठारी ने भी विचार रखे। संचालन शाखा सचिव अक्षय सोडानी ने किया। इस मौके पर अशोक मंगल, अमित सेठ, अतुल सोमानी, अरुण काबरा, प्रदीप बंसल, अशोक बोहरा, पुनीत मेहता, पुलकित राठी, नरेंद्र सिंह पोखरना, रामेश्वरलाल बिरला एवं अनिल काबरा उपस्थित थे।शाखा कोषाध्यक्ष सत्यनारायण लाठी ने बताया कि कार्यशाला के बाद वाटिका में दीपावली स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया।
