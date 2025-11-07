चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने सीखा जीएसटी विवादों और अंतरराष्ट्रीय अवसरों का व्यावहारिक ज्ञान

कार्यशाला में प्रतिभागियों को जीएसटी कानून, लेखांकन प्रणाली और अंतरराष्ट्रीय कॅरियर अवसरों से जुड़ी नई जानकारियां प्राप्त हुईं। शाखा अध्यक्ष आलोक सोमानी ने कहा कि आईसीएआई भीलवाड़ा शाखा केवल तकनीकी प्रशिक्षण तक सीमित नहीं, बल्कि यह सदस्यों के बीच संवाद, नेटवर्किंग और अनुभव साझा करने का मंच भी है। पहले सत्र का विषय इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) से संबंधित हालिया वाद-विवाद रहा, इसमें मुख्य वक्ता के रूप में अर्पित हल्दिया जोधपुर ने जीएसटी कानून में हाल के न्यायिक निर्णयों, विभागीय नोटिसों और उनके व्यावहारिक प्रभावों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की। जारी नोटिस में कानूनी प्रावधानों का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, तो वह वैध नहीं माना जाएगा।