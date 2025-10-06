कफ सिरप से बच्चों की मौत पर मुख्यमंत्री व मंत्री दें इस्तीफा-नागर

कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामले में मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री को तत्काल पद छोड़ देना चाहिए। यह बात रविवार को कांग्रेस सरकार के पूर्व मंत्री बाबूलाल नागर ने भीलवाड़ा जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में संवाददाताओं से बातचीत में कही। राज्य की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कफ सिरप से बच्चों की मौत राजस्थान सरकार की गंभीर लापरवाही है। जब यह दवा बैन थी तो सरकारी अस्पतालों और डिस्पेंसरी में इसे क्यों दिया जा रहा था। यह मंत्री की जवाबदेही है। जब विभाग का प्रमुख मंत्री होता है, तो गलती की सजा उसे मिलनी चाहिए। नागर ने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय 25 लाख रुपए तक का इलाज फ्री था, लेकिन वर्तमान सरकार ने यह सुविधा खत्म कर दी है।