बच्चों को मिलेगा पौष्टिक भोजन, अन्न से बने व्यंजन भी होंगे शामिल

आयुक्त विश्वमोहन शर्मा के निर्देशानुसार इस दौरान विद्यालयों में सामुदायिक सहभागिता से स्थानीय रूप से उपलब्ध और पौष्टिक व्यंजन तैयार किए जाएंगे। इसमें बाजरा, ज्वार, सांवा जैसे ‘श्री अन्न’ (मिलेट्स) से बने उत्पादों को विशेष रूप से शामिल करने पर जोर दिया गया है। इन व्यंजनों के माध्यम से बच्चों को पारंपरिक स्वाद और पोषण का मेल मिलेगा। श्रीकृष्ण भोग सप्ताह में पंजीरी, दही-चीनी, दूध से बने मिष्ठान और मौसमी फल भी परोसे जा सकते हैं।