नगर विकास न्यास की ई-2 योजना निरस्त, 15 दिन में बनानी होगी नई योजना

न्यास जोन ई टू में अब किसी प्रकार की विकास योजनाओं को मंजूरी अग्रिम आदेश तक प्रदान नहीं करेगा। बहुउद्देशीय प्लान नए सिरे से तैयार किया जाएगा। प्रस्तावित योजना शासकीय स्तर से अनुमोदित भी नहीं है, ऐसे में इसको अविलंब प्रभाव से निरस्त किया जाए। उधर, न्यास सचिव ललित गोयल ने सरकार के ऐसे आदेश की जानकारी होने से इनकार किया, उन्होंने बताया कि ऐसा कोई आदेश विभागीय स्तर पर नहीं मिला है। यदि जारी हुआ है तो उसकी समीक्षा कर पालना होगी। गौरतलब है कि मामले पर राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर खंडपीठ ने रिट पिटीशन में 27 अगस्त, 2025 को भी सरकार को उक्त प्लान की पुन: समीक्षा के लिए आदेशित किया था।