जेईई मेन 2026 में जरूरी होगा 11वीं का रजिस्ट्रेशन नंबर

Class 11 registration number will be required for JEE Main 2026
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने संबद्ध विद्यालयों को सख्त निर्देश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि जेईई मेन 2026 परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के लिए कक्षा 11वीं का रजिस्ट्रेशन नंबर अनिवार्य होगा। बोर्ड ने कहा है कि विद्यालय प्रमुख विद्यार्थियों को यह रजिस्ट्रेशन नंबर समय पर उपलब्ध कराएं, ताकि आवेदन प्रक्रिया में किसी प्रकार की परेशानी न हो।
विद्यालयों की लापरवाही पर नाराज सीबीएसई
सीबीएसई को हाल ही में अभिभावकों और विद्यार्थियों से कई शिकायतें मिली थीं कि कुछ विद्यालय 11वीं कक्षा के रजिस्ट्रेशन नंबर जारी करने में टालमटोल कर रहे हैं। इस पर गंभीरता दिखाते हुए बोर्ड ने सभी विद्यालयों को सख्त चेतावनी दी है कि वे विद्यार्थियों के अनुरोध को प्राथमिकता से निपटाएं और जल्द नंबर जारी करें।
डेटशीट अधिसूचना में पहले ही था उल्लेख
सीबीएसई ने 30 अक्टूबर 2025 को 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं की डेटशीट जारी करते समय ही यह स्पष्ट कर दिया था कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) द्वारा आयोजित जेईई मेन 2026 आवेदन के दौरान विद्यार्थियों को कक्षा 11वीं का रजिस्ट्रेशन नंबर भरना अनिवार्य रहेगा। इसके बावजूद कई विद्यालयों ने अब तक रजिस्ट्रेशन नंबर जारी नहीं किए थे, जिससे विद्यार्थियों और अभिभावकों को शिकायत करनी पड़ी।
अनियमितताओं पर लगाम कसने की पहल
सीबीएसई की यह सख्ती शिक्षा प्रणाली में प्रवेश संबंधी अनियमितताओं पर नियंत्रण पाने की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है। बोर्ड यह सुनिश्चित करना चाहता है कि 11वीं व 12वीं में लिए गए विषयों में कोई असमानता न हो, विद्यार्थियों की उपस्थिति नियमित रहे, और यदि किसी छात्र के अध्ययन में गैप (विराम) है, तो उसका वैध कारण दर्ज किया जाए।
एआई से बनेगा संदिग्ध विद्यार्थियों का डेटाबेस
सीबीएसई और एनटीए संयुक्त रूप से उन विद्यार्थियों का डेटाबेस तैयार कर रहे हैं, जिनके शैक्षणिक रिकॉर्ड में विसंगतियां हैं। इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की मदद से डेटा विश्लेषण किया जाएगा। यह पहल जेईई मेन जैसी राष्ट्रीय परीक्षाओं में अनुचित साधनों के उपयोग पर रोक लगाने में मददगार साबित हो सकती है।
इस कदम से बढ़ेगी पारदर्शिता
शिक्षा विशेषज्ञों ने सीबीएसई के इस निर्णय का स्वागत किया है। उनका कहना है कि 11वीं का रजिस्ट्रेशन नंबर अनिवार्य होने से प्रवेश प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी, फर्जी अभ्यर्थियों पर लगाम लगेगी और छात्रों की वास्तविक शैक्षणिक प्रगति का ट्रैक रेकॉर्ड बनेगा।
विद्यालयों को तैयारी के आदेश
सीबीएसई के निर्देश राजस्थान के सभी संबद्ध विद्यालयों पर भी लागू होंगे। प्रदेश के शिक्षा अधिकारियों ने बताया कि अब प्रत्येक विद्यालय को अपने विद्यार्थियों के 11वीं कक्षा के रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड को ऑनलाइन पोर्टल पर अपडेट करना होगा, ताकि जेईई मेन आवेदन के समय किसी प्रकार की तकनीकी अड़चन न आए।
