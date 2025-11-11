जेईई मेन 2026 में जरूरी होगा 11वीं का रजिस्ट्रेशन नंबर

सीबीएसई ने 30 अक्टूबर 2025 को 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं की डेटशीट जारी करते समय ही यह स्पष्ट कर दिया था कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) द्वारा आयोजित जेईई मेन 2026 आवेदन के दौरान विद्यार्थियों को कक्षा 11वीं का रजिस्ट्रेशन नंबर भरना अनिवार्य रहेगा। इसके बावजूद कई विद्यालयों ने अब तक रजिस्ट्रेशन नंबर जारी नहीं किए थे, जिससे विद्यार्थियों और अभिभावकों को शिकायत करनी पड़ी।