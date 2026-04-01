कक्षा 12वीं परिणाम: कॉमर्स में भीलवाड़ा प्रदेश में 5वें और आर्ट्स में 7वें स्थान पर रहा

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ने एक बार फिर 12वीं विज्ञान, वाणिज्य और कला संकाय का परिणाम एक साथ मंगलवार को जारी किया। जारी मेरिट में वस्त्रनगरी ने मिला-जुला प्रदर्शन किया है। कॉमर्स में अच्छा प्रदर्शन करते हुए प्रदेश में 5वीं रैंक हासिल की है। आर्ट्स में 7 पायदान की लंबी छलांग लगाई है। हालांकि, साइंस में जिले का प्रदर्शन पिछले साल के मुकाबले थोड़ा फीका रहा है। संकायवार बात करें तो आर्ट्स और साइंस में बेटियों ने दबदबा कायम रखा है, वहीं कॉमर्स में बेटों ने मामूली अंतर से बाजी मारी है।