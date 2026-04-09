सीएम छात्रवृत्ति व स्कूटी योजना: आवेदन में लगे ऑब्जेक्शन दूर करने का कल अंतिम मौका

सीएम छात्रवृत्ति के सहायक जिला नोडल अधिकारी डॉ. नारायण लाल माली ने विद्यार्थियों को सलाह दी है कि वे तुरंत पोर्टल पर अपने आवेदन का स्टेटस चेक करें। यदि ऑब्जेक्शन लगा है, तो तुरंत संबंधित दस्तावेज अपलोड करें। 10 अप्रेल के बाद ऑब्जेक्शन हटाने का विकल्प पोर्टल से हटा लिया जाएगा और फॉर्म स्वतः रिजेक्ट हो जाएंगे। इसके लिए विद्यार्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे, कॉलेज प्राचार्य या प्रभारी नहीं। हालांकि सभी कॉलेजों के प्रभारी अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए हैं कि वे विद्यार्थियों से निरंतर संपर्क करें और उनके ऑब्जेक्शन हटवाकर उन्हें छात्रवृत्ति से लाभान्वित करवाने में मदद करें।