शिव महापुराण कथा सुन रही उदयपुर की महिला श्रद्धालु का हृदयघात से निधन

भीलवाड़ा शहर के मेडिसिटी ग्राउंड में चल रही शिव महापुराण कथा के दौरान उदयपुर निवासी एक महिला श्रद्धालु की हृदयघात (साइलेंट अटैक) से मौत हो गई। इस घटना से पूरे कथा स्थल पर कुछ पल के लिए सन्नाटा पसर गया। जानकारी के अनुसार उदयपुर निवासी गोपाल सिंह की पत्नी सूरज कंवर अपने परिवार के सदस्यों के साथ भीलवाड़ा में शिव महापुराण कथा सुनने के लिए आई थीं। दोपहर के समय जब पांडाल में कथा चल रही थी और श्रद्धालु भक्ति रस में डूबे थे, तभी अचानक सूरज कंवर को सीने में तेज दर्द महसूस हुआ और उनकी तबीयत तेजी से बिगड़ने लगी। महिला की बिगड़ती हालत को देख परिजनों के हाथ-पांव फूल गए। वहां मौजूद व्यवस्थापकों की मदद से उन्हें तुरंत कथा स्थल पर ही बनाए गए अस्थायी चिकित्सा केंद्र ले जाया गया। वहां प्राथमिक जांच के बाद स्थिति की गंभीरता को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें तुरंत महात्मा गांधी चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिया।