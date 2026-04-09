कुवाड़ा के 30 एमएलडी एसटीपी के उपचारित जल का प्रोसेस व बॉयलर में होगा उपयोग

उपचारित पानी को सीधे मशीनों में उपयोग करने से पहले उसकी गुणवत्ता और मशीनों पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर समिति ने पूरी सतर्कता बरती है। बॉयलर फीड में उपचारित पानी और विशिष्ट पैरामीटर्स के साथ आरओ पानी की उपयुक्तता को बारीकी से जांचने के लिए थर्मैक्स जैसी तकनीकी विशेषज्ञ कंपनियों से परामर्श करने का निर्णय लिया गया है। कपड़े की प्रोसेसिंग में इस पानी के उपयोग से कपड़े की गुणवत्ता पर कोई असर न पड़े, इसके लिए भी अलग से तकनीकी विशेषज्ञों की राय ली जाएगी।