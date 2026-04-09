बेटियां सिर्फ पिता और पति के घर ही सुरक्षित, उन्हें शास्त्र के साथ शस्त्र भी सिखाएं- प्रदीप मिश्रा

कथावाचक ने समाज की पुरानी मानसिकता पर प्रहार करते हुए एक नया विचार रखा। उन्होंने कहा कि सरकार का नारा है बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, लेकिन हम कहते हैं कि केवल बेटी ही नहीं, घर की बहू को भी पढ़ाओ और देश बढ़ाओ। उन्होंने मातृशक्ति की महत्ता को इतिहास के पन्नों से जोड़ते हुए कहा कि अगर आप बहू को पढ़ाएंगे, तो वह न केवल आगे बढ़ेगी, बल्कि आपके आने वाले बच्चों का नया इतिहास भी गढ़ेगी। अगर मां जीजाबाई जैसी होगी, तभी उनकी गोद में छत्रपति शिवाजी जैसे वीर खेलेंगे। मां कौशल्या जैसी होगी तो राम आंगन में खेलेंगे और यशोदा-देवकी जैसी मां होंगी तो श्रीकृष्ण जन्म लेंगे। शहर विधायक अशोक कोठारी ने भी संबोधित किया। पंडित मिश्रा ने ओम नम: शिवाय के महामंत्र से कथा का श्रीगणेश किया।