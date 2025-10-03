भूणास में सहकार सदस्यता अभियान की शुरुआत

विधायक लादूलाल पितलिया ने लोगों से सहकारिता आंदोलन से जुड़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की ओर से सहकारिता के उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं और इस अभियान की इसमें महत्ती भूमिका है। उन्होंने क्षेत्रवासियों से आग्रह किया कि सहकारी समितियों से जुड़कर आंदोलन को मजबूती प्रदान करें। अभियान के तहत गुरुवार को जिले की 22 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में कैम्प आयोजित किए गए। शुक्रवार को 35 समितियों में सदस्यता कैम्प होंगे। इस मौके पर भूणास ग्राम सेवा सहकारी समिति अध्यक्ष योगेन्द्रसिंह चौहान, सहकारी समितियों के उप रजिस्ट्रार अरविन्द ओझा, केंद्रीय सहकारी बैंक के अधिशाषी अधिकारी श्रवणलाल कुमावत, अतिरिक्त अधिशाषी अधिकारी आशुतोष मेहता एवं बैंक के अन्य अधिकारी मौजूद रहे।