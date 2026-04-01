6 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भीलवाड़ा

PM मोदी की सुरक्षा संभालने वाली एंजेसी करेगी भीलवाड़ा की चौकसी, तैनात होगा AI जासूस

Bhilwara AI Camera: टेक्सटाइल सिटी भीलवाड़ा की सुरक्षा अब हाईटेक होगी। पीएम मोदी की सुरक्षा संभालने वाली एजेंसी के सहयोग से एआई जासूस तैनात किया जाएगा।

2 min read
Google source verification

भीलवाड़ा

image

Arvind Rao

Apr 01, 2026

PM Modi Security Agency to Guard Bhilwara AI Surveillance System to Detect Suspects and Raise Instant Alerts

भीलवाड़ा की सुरक्षा अब होगी हाईटेक (फोटो- पत्रिका)

Bhilwara AI Security System: भीलवाड़ा: टेक्सटाइल सिटी अब सुरक्षा के मामले में प्रदेश का सिरमौर बनने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्मार्ट सिटी विजन को धरातल पर उतारते हुए, इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्रीज दिल्ली (आईटीआई लिमिटेड) भीलवाड़ा की सुरक्षा व्यवस्था को 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस' (एआई) से लैस करने जा रही है।

बता दें कि यह एजेंसी राष्ट्रीय पर्वों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी आंख से सुरक्षा व्यवस्था भी संभाले हुए हैं। खास बात यह है कि भीलवाड़ा प्रदेश का पहला शहर होगा, जहां सुरक्षा की कमान एआई तकनीक के हाथों में होगी।

दो चरणों में चमकेगा सुरक्षा का कवच

शहर की सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए जिला प्रशासन और आईटीआई के बीच अनुबंध हो चुका है, जिसे दो चरणों में पूरा किया जाएगा। प्रथम चरण में अपग्रेडेशन के तहत मौजूदा सीसीटीवी कैमरों को एआई सॉफ्टवेयर के अनुरूप बदला जाएगा और उनकी स्टोरेज क्षमता बढ़ाई जाएगी।

इसके लिए विधायक अशोक कोठारी ने अपने विधायक कोष से 3 करोड़ 60 लाख 19 हजार रुपए की राशि प्रदान की है। द्वितीय चरण विस्तार का रहेगा। इसमें शहर के चप्पे-चप्पे पर 300 नए एआई-युक्त कैमरे लगाए जाएंगे। इस पर करीब 7 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जिसके लिए डीएमएफटी फंड का सहयोग लिया जाएगा।

'फेस रिकग्निशन' सिस्टम रखेगा नजर

एआई सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा पुलिस अधीक्षक की अगुवाई में अभय कमांड कंट्रोल रूम संभालेगा। यह सिस्टम केवल वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं करेगा, बल्कि एक 'डिजिटल जासूस' की तरह काम करेगा। इसी प्रकार स्वचालित मिलान हो सकेगा।

इसमें कैमरे की फीड मुख्य सर्वर तक पहुंचते ही एआई डेटाबेस में मौजूद अपराधियों की तस्वीरों से उसका मिलान करेगा। इसी प्रकार संदिग्ध या अपराधी के कैमरे के सामने आते ही सिस्टम चंद सेकंड में उसकी पहचान कर मॉनिटर पर अलर्ट जारी कर देगा।

मॉनिटर पर हरा सिग्नल दिखेगा

यह एआई तकनीक व्यक्ति की उम्र का अनुमान लगाने और भीड़ में संदिग्ध गतिविधियों को ट्रैक करने में भी सक्षम है। यदि व्यक्ति का रिकॉर्ड साफ है, तो मॉनिटर पर हरा सिग्नल दिखेगा, जिससे पुलिस को निर्दोषों और अपराधियों के बीच फर्क करने में आसानी होगी।

संवेदनशील इलाकों पर पैनी नजर

रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, कलक्ट्रेट, सेशन कोर्ट क्षेत्र, सूचना केंद्र चौराहा, पुराना भीलवाड़ा, प्रमुख बाजार, शॉपिंग मॉल और धार्मिक स्थलों जैसे भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों को इस सिस्टम से जोड़ा जाएगा। शहर के 6 थाना क्षेत्रों में यह जाल बिछाया जाएगा।

'तीसरी आंख' से बच नहीं पाएंगे

प्रधानमंत्री के स्मार्ट प्रोजेक्ट्स में अहम भूमिका निभाने वाली आईटीआई लिमिटेड इससे पहले गांधीनगर और दिल्ली जैसे शहरों में अपनी तकनीक का लोहा मनवा चुकी है। अब भीलवाड़ा की बारी है, जहां अपराधी चाहकर भी 'तीसरी आंख' से बच नहीं पाएंगे।

आईटीआई के साथ अनुबंध

भारत सरकार के उपक्रम आईटीआई के साथ अनुबंध हो चुका है। अत्याधुनिक कैमरे लगने से शहर की सुरक्षा व्यवस्था अंतरराष्ट्रीय स्तर की होगी। उम्मीद है कि काम जल्द ही धरातल पर शुरू होगा।
-अशोक कोठारी, विधायक, भीलवाड़ा

ये भी पढ़ें

राजस्थान में ड्राई डे पर शराब बेचते गिरफ्तार हुआ सरकारी टीचर, बीयर और मदिरा की खेप भी जब्त
उदयपुर
Rajasthan Government Teacher Arrested in Udaipur for Selling Liquor on Dry Day Beer and Alcohol Stock Seized

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

01 Apr 2026 02:36 pm

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / PM मोदी की सुरक्षा संभालने वाली एंजेसी करेगी भीलवाड़ा की चौकसी, तैनात होगा AI जासूस

बड़ी खबरें

View All

भीलवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

भीलवाड़ा गारनेट माफिया कांड: BJP विधायक के करीबी अजय पांचाल की गिरफ्तारी से मचा हड़कंप, IPS की भूमिका ने बढ़ाई पुलिस की टेंशन

https://www.patrika.com/jaipur-news/woman-friend-masterminds-kidnapping-of-man-in-jaipur-5-accused-arrested-20478693
भीलवाड़ा

एसआई भर्ती परीक्षा में जूते-चुन्नी और गहने उतरवाए, 1 मिनट की देरी पर भी नो एंट्री

Shoes, Scarves, and Jewelry Removed at SI Recruitment Exam; No Entry Even for a One-Minute Delay
भीलवाड़ा

सिर्फ स्कूल भेज देना काफी नहीं… बच्चे का भविष्य संवारना है, तो अभिभावकों को भी बदलना पड़ेगा

Simply sending a child to school is not enough... If you want to shape a child's future, parents, too, must change.
भीलवाड़ा

शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग अनिवार्य, 8 तक पूरे करने होंगे 2 कोर्स

Online Training Mandatory for Teachers and Staff; Two Courses Must Be Completed by the 8th
भीलवाड़ा

राजस्थान हाईकोर्ट की खान विभाग को कड़ी फटकार: 68 करोड़ का रिकवरी नोटिस रद्द

Rajasthan High Court Raps Mines Department: ₹68 Crore Recovery Notice Quashed
भीलवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.