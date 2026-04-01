PM मोदी की सुरक्षा संभालने वाली एंजेसी करेगी भीलवाड़ा की चौकसी, तैनात होगा AI जासूस

इसके लिए विधायक अशोक कोठारी ने अपने विधायक कोष से 3 करोड़ 60 लाख 19 हजार रुपए की राशि प्रदान की है। द्वितीय चरण विस्तार का रहेगा। इसमें शहर के चप्पे-चप्पे पर 300 नए एआई-युक्त कैमरे लगाए जाएंगे। इस पर करीब 7 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जिसके लिए डीएमएफटी फंड का सहयोग लिया जाएगा।