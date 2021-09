सरपंचों के विरोध पर बोले कलक्टर, अभियान में मिलेंगे पट्टे

Collector said on the opposition of sarpanches, leases will be available in the campaign जिला सरपंच संघ ने बुधवार को विभिन्न मांगों को लेकर कलक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। इधर, कलक्टर ने आश्वस्त किया कि प्रशासन गांवों के संग अभियान के अंतर्गत पात्रता रखने वाले आमजन को नियमानुसार पट्टे दिए जाएंगे।