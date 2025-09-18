कमेटी की चेतावनी बेअसर, नालों में फिर छोड़ा दूषित पानी

शहर व आसपास के इलाकों में दूषित व केमिकल युक्त पानी का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को जिला कलक्ट्रेट में गठित जांच कमेटी की बैठक में तय हुआ था कि कोई भी प्रोसेस हाउस संचालक अगर दूषित पानी छोड़ेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन बैठक के 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए और चित्तौड़गढ़ मार्ग स्थित नाले में बुधवार को फिर जहरीला पानी छोड़ने का मामला सामने आ गया। इस बार किसी और ने नहीं बल्कि मांडल विधायक उदयलाल भडाणा ने स्वयं इसकी शिकायत जिला कलक्टर व भीलवाड़ा सांसद से की और वीडियो भी भेजा।