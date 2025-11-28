सरकारी स्कूलों में दक्षता आधारित आकलन, कक्षा 3 से 8 तक के होंगे पेपर

प्रारंभिक शिक्षा में गुणवत्ता सुधारने और बच्चों की सीखने की क्षमता का वैज्ञानिक मूल्यांकन करने के उद्देश्य से जिले के सभी सरकारी स्कूलों में तीन दिवसीय दक्षता आधारित आकलन (सीबीए) गुरुवार से शुरू हो गया है। कक्षा 3 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए आयोजित इस आकलन में हिन्दी, अंग्रेजी और गणित विषयों की परीक्षा एक तय कार्यक्रम के अनुसार ली जा रही है। सीबीए प्रतिदिन दोपहर 1:30 से 2:30 बजे तक आयोजित होगा। परीक्षा के दिन ही निर्धारित समय पर प्रश्नपत्र संबंधित स्कूलों को उपलब्ध करवाए जाएंगे, ताकि गोपनीयता पूर्ण रूप से बनी रहे।