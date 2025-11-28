सरकारी स्कूलों में दक्षता आधारित आकलन, कक्षा 3 से 8 तक के होंगे पेपर

Competency-based assessment in government schools, papers will be for classes 3 to 8
प्रारंभिक शिक्षा में गुणवत्ता सुधारने और बच्चों की सीखने की क्षमता का वैज्ञानिक मूल्यांकन करने के उद्देश्य से जिले के सभी सरकारी स्कूलों में तीन दिवसीय दक्षता आधारित आकलन (सीबीए) गुरुवार से शुरू हो गया है। कक्षा 3 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए आयोजित इस आकलन में हिन्दी, अंग्रेजी और गणित विषयों की परीक्षा एक तय कार्यक्रम के अनुसार ली जा रही है। सीबीए प्रतिदिन दोपहर 1:30 से 2:30 बजे तक आयोजित होगा। परीक्षा के दिन ही निर्धारित समय पर प्रश्नपत्र संबंधित स्कूलों को उपलब्ध करवाए जाएंगे, ताकि गोपनीयता पूर्ण रूप से बनी रहे।
हर पेपर में होंगे 20 प्रश्न
प्रत्येक विषय का प्रश्नपत्र एक घंटे का होगा। इसमें कुल 20 प्रश्न शामिल किए हैं। कक्षा 3 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए प्रश्नपत्र और उत्तरपत्रक एक ही पृष्ठ पर मुद्रित रहेगा। जबकि कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए अलग-अलग प्रश्नपत्र व ओसीआर आधारित उत्तर पत्रक दिए जाएंगे। उत्तर पत्रकों की ए, बी, सी व डी चार सीरीज तैयार की गई हैं। इससे परीक्षाओं में पारदर्शिता बनी रहे।
यह होगा कार्यक्रम
शिक्षा विभाग के अनुसार शुक्रवार को कक्षा 3 व 6 का गणित, कक्षा 4 व 7 का हिंदी तथा कक्षा 5 व 8 का अंग्रेजी का पेपर आयोजित होगा। 29 नवंबर को कक्षा 3 व 6 का अंग्रेजी, कक्षा 4 व 7 का गणित और कक्षा 5 व 8 का हिंदी का आकलन लिया जाएगा।
बड़ी खबरेंView All
भीलवाड़ा
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग