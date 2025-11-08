सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर लैब पर ताले, आईटी क्रांति के दौर में भी विद्यार्थी वंचित

सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपल और अध्यापक नामांकन बढ़ाने और सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। शहर, कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रिंसिपल और अध्यापक भामाशाहों से मिन्नतें कर कंप्यूटर लैब बनवा रहे हैं। कई जगह तो अध्यापक अपने वेतन से पैसे देकर एक-एक कंप्यूटर भेंट कर लैब तैयार कर रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर अनुदेशकों की कमी के कारण ये लैब कबाड़ में बदल रहे है। विद्यार्थियों को कंप्यूटर शिक्षा नहीं मिल पा रही है। कंप्यूटर अनुदेशक की कमी का एक बड़ा कारण कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती- 2021 से जुड़ा है। पूर्ववर्ती सरकार के समय 10 हजार 157 पदों के लिए लिखित परीक्षा हुई थी। इसमे से करीब 3 लाख अभ्यर्थियों ने भाग लिया था। 40 प्रतिशत न्यूनतम अर्हता और कठिन पेपर स्तर के कारण केवल 6 हजार पद ही भर पाए थे। इस भर्ती में 4 हजार से अधिक पद रिक्त रह गए थे, जिन पर ध्यान नहीं दिया गया। युवाओं के आंदोलन के बाद पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने शेष पदों पर भर्ती करने की सहमति तो जताई थी, लेकिन प्रक्रिया शुरू नहीं की। प्रदेश के आईटी बेरोजगार लगातार कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती करवाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। उनकी अनदेखी के कारण हजारों प्रशिक्षित युवा बेरोजगार हैं।