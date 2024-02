कांग्रेस प्रत्याशियों ने ज्यादा किया खर्च, जीत नहीं पाए एक भी सीट

भीलवाड़ाPublished: Feb 01, 2024 12:18:07 pm Submitted by: Narendra Kumar Verma

Congress candidates spent more, could not win even a single seat भीलवाड़ा-शाहपुरा जिलों की सात विधानसभा सीटों पर हालिया चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशियों ने सर्वाधिक खर्चा किया। हालांकि इनमें से कोई चुनाव नहीं जीत सका। भीलवाड़ा से निर्दलीय अशोक कोठारी ने करीब सवा बारह लाख खर्च कर चुनाव जीता।

भीलवाड़ा का चुनावी खर्चा

