कांग्रेसी जोश में भूल गए भीलवाड़ा में सोशल डिस्टेंस

पेट्रोलियम पदार्थ की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ देश व्यापी विरोध के तहत जिला कांग्रेस कमेटी ने कलक्ट्रेट के बाहर सोमवार दोपहर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस जनों ने एकत्रित हो कर जोश दिखाया, लेकिन कोविड-१९ की कडाई से पालना करना भूल गए। सोशल डिस्टसिंग नजर नहीं आई और ना ही अधिकांश के चेहरे पर मॉस्क । Congress forgot the enthusiasm and social distance in Bhilwara