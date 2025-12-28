कांग्रेस स्थापना दिवस: ‘लोकतंत्र और संविधान की रक्षा का संकल्प’

कार्यक्रम की शुरुआत जिलाध्यक्ष (शहर) शिवराम खटीक के ध्वजारोहण से हुई। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए खटीक ने कहा कि कांग्रेस का स्थापना दिवस केवल एक औपचारिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह लोकतंत्र, संविधान, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय के लिए किए गए अमर संघर्ष को स्मरण करने का दिन है। उन्होंने आह्वान किया कि वर्तमान चुनौतियों के बीच कांग्रेस का गौरवशाली इतिहास ही कार्यकर्ताओं के लिए मार्गदर्शन का मार्ग प्रशस्त करेगा।