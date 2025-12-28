कांग्रेस स्थापना दिवस: ‘लोकतंत्र और संविधान की रक्षा का संकल्प’

Congress Foundation Day: 'Resolve to protect democracy and the Constitution'
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना दिवस पर रविवार को जिला कांग्रेस कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने पार्टी की गौरवशाली विरासत को याद करते हुए देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने का संकल्प लिया।
कार्यक्रम की शुरुआत जिलाध्यक्ष (शहर) शिवराम खटीक के ध्वजारोहण से हुई। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए खटीक ने कहा कि कांग्रेस का स्थापना दिवस केवल एक औपचारिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह लोकतंत्र, संविधान, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय के लिए किए गए अमर संघर्ष को स्मरण करने का दिन है। उन्होंने आह्वान किया कि वर्तमान चुनौतियों के बीच कांग्रेस का गौरवशाली इतिहास ही कार्यकर्ताओं के लिए मार्गदर्शन का मार्ग प्रशस्त करेगा।
ध्वजारोहण के पश्चात जिलाध्यक्ष सहित सभी वरिष्ठ नेताओं ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें भावांजलि अर्पित की। इस दौरान संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने और जन-जन तक कांग्रेस की विचारधारा पहुँचाने पर जोर दिया गया।
स्थापना दिवस समारोह में पूर्व जिलाध्यक्ष अनिल डांगी, नगर परिषद में नेता प्रतिपक्ष धर्मेंद्र पारीक, पीसीसी सदस्य राजेश चौधरी, प्रकाश ओझा, शिवप्रकाश घावरी, वसीम, योगेश सोनी, विक्की ब्यावट, सत्वीर सिंह राठौड़, अनिता पहाड़िया, गोपाल खटीक, शांतिलाल धोलपुरिया, भगत प्रजापत, करिश्मा धोलपुरिया, पंकज कुमार यादव, राजेंद्र खटीक समेत कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे।
