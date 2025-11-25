संविधान दिवस 26 को: जनभागीदारी’ से गूंजेगी संविधान के मूल्यों की भावना

भारत के संविधान को अंगीकृत किए जाने के उपलक्ष्य में 26 नवंबर को मनाए जाने वाले संविधान दिवस की तैयारी में भीलवाड़ा जिला पूरी तरह से जुट गया है। इस वर्ष "हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान" थीम पर आयोजित समारोहों का समापन इस विशेष दिवस पर होगा। केन्द्र सरकार की ओर से तैयार की गई "लोकतंत्र की भावना का जश्न मनाना संविधान दिवस-2025 प्रस्तुति" की रूपरेखा के तहत प्रदेशभर में व्यापक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने बताया कि इस विशेष दिवस को मनाने के लिए राजस्थान में भी निम्नलिखित प्रमुख गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। संविधान की प्रस्तावना का पठन के तहत सभी सरकारी, गैर-सरकारी कार्यालयों, शिक्षण संस्थानों और सार्वजनिक स्थानों पर 22 भाषाओं में संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक पठन किया जाएगा।