संविधान दिवस 26 को: जनभागीदारी’ से गूंजेगी संविधान के मूल्यों की भावना

Constitution Day on 26th: 'Public Participation' will resonate with the spirit of the Constitution's values
भारत के संविधान को अंगीकृत किए जाने के उपलक्ष्य में 26 नवंबर को मनाए जाने वाले संविधान दिवस की तैयारी में भीलवाड़ा जिला पूरी तरह से जुट गया है। इस वर्ष "हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान" थीम पर आयोजित समारोहों का समापन इस विशेष दिवस पर होगा। केन्द्र सरकार की ओर से तैयार की गई "लोकतंत्र की भावना का जश्न मनाना संविधान दिवस-2025 प्रस्तुति" की रूपरेखा के तहत प्रदेशभर में व्यापक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने बताया कि इस विशेष दिवस को मनाने के लिए राजस्थान में भी निम्नलिखित प्रमुख गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। संविधान की प्रस्तावना का पठन के तहत सभी सरकारी, गैर-सरकारी कार्यालयों, शिक्षण संस्थानों और सार्वजनिक स्थानों पर 22 भाषाओं में संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक पठन किया जाएगा।
ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी में भागीदारी
संवैधानिक लोकतंत्र पर आधारित एक ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया जाएगा। इसमें अधिक से अधिक नागरिकों को भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाएगा।
सोशल मीडिया पर उत्साह
प्रस्तावना पढ़ने और ऑनलाइन क्विज़ में भाग लेने वाले व्यक्तियों की ओर से जारी किए गए प्रमाण-पत्रों सहित विभिन्न गतिविधियों से संबंधित तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड किए जा सकेंगे। इसका उद्देश्य युवाओं और आमजन में संवैधानिक मूल्यों के प्रति जागरुकता फैलाना है।
जाट ने प्रदेश के सभी नागरिकों, विशेषकर छात्रों और शिक्षकों से अपील की है कि वे इन आयोजनों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लें और संविधान के मूल सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लें।
बड़ी खबरेंView All
भीलवाड़ा
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग