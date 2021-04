महामारी से मुकाबला: भीलवाड़ा में मदद को बढ़े हाथ

Coping with the epidemic: helping hand in Bhilwara जिले के समस्त पंचायत समिति क्षेत्र के गांव एवं राजकीय स्कूल मेंं सैनेटाइजर बांटे जाएंगे एवं स्कूली बच्चों को मास्क वितरित किए जाएंगे। राजस्थान पत्रिका के महामारी से महामुकाबला अभियान से प्रेरित होते हुए हमीरगढ़ रोड स्थित ब्राण्डेड फैक्ट्री ने यह बीड़ा उठाया है।