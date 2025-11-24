मौत के शॉर्टकट पर लगाम: मुख्य मार्गों पर कट किया जा रहा बंद, दुर्घटना रोकने की कवायद

हाइवे से जुड़े मार्गों पर अनाधिकृत मौत के कट की आखिरकार सुध ली गई है। जयपुर हादसे के बाद सबक लेते हुए शहर से गुजर रहे स्टेट और नेशनल हाइवे से जुड़े मार्गों पर कट को बंद किया जा रहा है। हाइवे पर आए दिन होने वाली सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए राज्य सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार के निर्देश पर उन सभी असुरक्षित ‘कट’ (अनाधिकृत मोड़) को बंद करने का काम शुरू हो गया है, जो हादसों का मुख्य कारण बनते हैं। इसी कड़ी में भीलवाड़ा-कोटा राजमार्ग, भीलवाड़ा-उदयपुर मार्ग, भीलवाड़ा-चित्तौड़गढ़ पर खतरनाक कट को स्थायी रूप से बंद किया जा रहा है।