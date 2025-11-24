मौत के शॉर्टकट पर लगाम: मुख्य मार्गों पर कट किया जा रहा बंद, दुर्घटना रोकने की कवायद

Cuts are being made on main roads, efforts are being made to prevent accidents.
हाइवे से जुड़े मार्गों पर अनाधिकृत मौत के कट की आखिरकार सुध ली गई है। जयपुर हादसे के बाद सबक लेते हुए शहर से गुजर रहे स्टेट और नेशनल हाइवे से जुड़े मार्गों पर कट को बंद किया जा रहा है। हाइवे पर आए दिन होने वाली सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए राज्य सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार के निर्देश पर उन सभी असुरक्षित ‘कट’ (अनाधिकृत मोड़) को बंद करने का काम शुरू हो गया है, जो हादसों का मुख्य कारण बनते हैं। इसी कड़ी में भीलवाड़ा-कोटा राजमार्ग, भीलवाड़ा-उदयपुर मार्ग, भीलवाड़ा-चित्तौड़गढ़ पर खतरनाक कट को स्थायी रूप से बंद किया जा रहा है।
आए दिन हो रहे थे हादसे, छात्रों ने भी उठाई थी मांग
भीलवाड़ा-कोटा रोड पर केंद्रीय विद्यालय के ठीक सामने बना यह कट लंबे समय से दुर्घटनाओं का केंद्र बना हुआ था। हाइवे पर अचानक मोड़ लेने या दूसरी तरफ जाने के प्रयास में वाहन अक्सर आपस में टकरा जाते थे, जिससे कई गंभीर हादसे हो चुके थे।मौके पर कारीगर युद्धस्तर पर कट को बंद करने के काम में जुटे हुए नजर आए। इस खतरनाक पॉइंट को स्थायी रूप से बंद करने के लिए यहाँ दीवार का निर्माण करवाया जा रहा है, ताकि कोई भी वाहन चालक अनाधिकृत तरीके से मार्ग पार न कर सके। इस तरह रीको के निकट कट को जालिया लगाकर बंद किया जा रहा है।
