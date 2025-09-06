अब स्कूलों में पढ़ाया जाएगा साइबर सुरक्षा का पाठ

शिक्षा विभाग का मानना है कि अगर विद्यार्थी कम उम्र से साइबर अपराधों की बारीकियों और उनसे बचाव के उपायों को समझेंगे तो वे स्वयं सुरक्षित रहेंगे और समाज के अन्य लोगों को भी जागरूक कर सकेंगे। विद्यार्थी घर जाकर अपने अभिभावकों को भी डिजिटल खतरों से सतर्क रहने की सलाह देंगे। अब केवल बच्चों को ही नहीं, बल्कि शिक्षकों को भी साइबर सुरक्षा से जुड़ी जानकारी दी जाएगी।