चक्रवात का असर: सर्द हवाओं ने ठिठुराया, तापमान में आठ डिग्री की गिरावट

Cold winds brought chill, temperature dropped by eight degrees
बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवात के चलते प्रदेश में पिछले तीन दिनों से चल रही सर्द हवाओं ने मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल दिया है। दिन और रात के तापमान में करीब 8 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। अचानक बदले मौसम ने लोगों को सुबह-शाम सर्दी का अहसास कराना शुरू कर दिया है। आसमान में छाए बादलों और तेज हवाओं ने ठिठुरन और बढ़ा दी है।
दिन और रात के तापमान में गिरावट
मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में दिन का अधिकतम तापमान 27 से घटकर 21 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जबकि न्यूनतम तापमान में भी 6 से 8 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, सीकर, झुंझुनूं, और चूरू में सुबह और देर शाम सर्द हवाएं चलने से लोगों ने अब गर्म कपड़े निकाल लिए हैं।
बाजारों में लौटी रौनक
सर्दी बढ़ने के साथ ही गर्म कपड़ों की दुकानों पर रौनक लौट आई है। बाजारों में स्वेटर, कोट, टोपी, मफलर, रजाई और कंबल की खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ उमड़ने लगी है। व्यापारी बताते हैं कि पिछले दो दिनों में ग्राहकों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है।
लोगों की बढ़ी सतर्कता
सर्दी बढ़ने के साथ ही लोग अपने और परिवार के स्वास्थ्य को लेकर सतर्क हो गए हैं। सर्दी-जुकाम और मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए लोग गर्म वस्त्रों और बिस्तरों की खरीदारी में जुटे हैं। कई स्थानों पर हॉट बेवरेज और मूंगफली की ठेलियों पर भी भीड़ बढ़ गई है।
मौसम विभाग का पूर्वानुमान
मौसम विभाग ने संकेत दिए हैं कि आगामी दिनों में रात के तापमान में और गिरावट हो सकती है। उत्तर भारत से आ रही ठंडी हवाएं अगले सप्ताह तक प्रदेश के कई इलाकों में असर दिखा सकती हैं। पर्वतीय इलाकों से आने वाली ठंडी बयार से उत्तर-पश्चिमी राजस्थान में सर्दी का असर पहले से अधिक रहेगा।
