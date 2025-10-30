चक्रवात का असर: सर्द हवाओं ने ठिठुराया, तापमान में आठ डिग्री की गिरावट

बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवात के चलते प्रदेश में पिछले तीन दिनों से चल रही सर्द हवाओं ने मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल दिया है। दिन और रात के तापमान में करीब 8 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। अचानक बदले मौसम ने लोगों को सुबह-शाम सर्दी का अहसास कराना शुरू कर दिया है। आसमान में छाए बादलों और तेज हवाओं ने ठिठुरन और बढ़ा दी है।