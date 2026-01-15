डिग्रियां भारी, हाथ खाली; क्या ‘बजट-2026’ युवाओं के लिए लाएगा नौकरियों की दिवाली

देश का युवा आज एक अजीब विरोधाभास के बीच खड़ा है। एक तरफ उच्च शिक्षा की चमकती डिग्रियां हैं, तो दूसरी तरफ बाजार में 'स्किल गैप' और नौकरियों की कमी का अंधेरा। इस पृष्ठभूमि में फरवरी में आने वाला केंद्रीय बजट 2026 केवल एक वित्तीय दस्तावेज नहीं, बल्कि करोड़ों युवाओं की उम्मीदों का घोषणापत्र माना जा रहा है। क्या वित्त मंत्री स्किल इंडिया मिशन को नई धार देंगी? क्या अप्रेंटिसशिप को अनिवार्य कर कॉर्पोरेट जगत के दरवाजे खोले जाएंगे? इन सवालों के जवाब पर ही देश की 'डेमोग्राफिक डिविडेंड' (जनसांख्यिकीय लाभांश) का भविष्य टिका है।