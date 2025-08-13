13 अगस्त 2025,

बुधवार

भीलवाड़ा

विद्यार्थी मित्रों का ब्योरा 18 अगस्त तक मांगा, लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई

जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक

भीलवाड़ा

Suresh Jain

Aug 13, 2025

Details of student friends sought by August 18, strict action will be taken on negligence
Details of student friends sought by August 18, strict action will be taken on negligence

भीलवाड़ा जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक, रामेश्वर लाल बाल्दी ने जिले के सभी मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों (सीबीईओ) को निर्देश दिया है कि विद्यार्थी मित्रों एवं संविदा कार्मिकों का विस्तृत ब्योरा निर्धारित प्रारूप में 18 अगस्त तक कार्यालय में उपलब्ध कराएं। तय समय पर सूचना नहीं देने पर संबंधित सीबीईओ के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बाल्दी ने बताया कि विद्यालय सहायक अधीनस्थ सेवा नियम 2015 के नियम 16 के तहत विद्यालय सहायक भर्ती 2015 के लिए विद्यार्थी मित्र योजना के तहत कार्यरत व्यक्तियों को पहले जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक व माध्यमिक) द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र जारी किए गए थे। अब इन प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतिलिपियां और पूर्ण विवरण भेजना अनिवार्य है। शिक्षा विभाग के अनुसार यह ब्योरा भर्ती प्रक्रिया, योग्यता सत्यापन और शैक्षणिक योजना सुधार के लिए आवश्यक है, ताकि योग्य अभ्यर्थियों का सटीक रिकॉर्ड तैयार किया जा सके।

13 Aug 2025 08:35 am

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / विद्यार्थी मित्रों का ब्योरा 18 अगस्त तक मांगा, लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई

