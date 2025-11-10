भक्ति रस में डूबे श्रद्धालु, शिवमहापुराण कथा का शुभारंभ

कथा से पूर्व सुबह 10 बजे कलश यात्रा निकाली गई। यात्रा में महिलाएं सिर पर कलश लेकर चल रही थीं, जबकि दिनेश विजयवर्गीय और कृष्णकांत ने पोथी सिर पर धारण की। बैंड-बाजों की मधुर धुनों पर राजेश व्यास, भगवतीलाल माहेश्वरी, योगेश मोदी, हरीश, विजय और अजय सहित कई श्रद्धालु भक्ति नृत्य करते हुए चल रहे थे। यात्रा के दौरान कॉलोनीवासियों ने पुष्पवर्षा कर स्वागत किया। कलश यात्रा चारभुजानाथ मंदिर होकर नीलकंठ महादेव मंदिर परिसर में पहुंचकर संपन्न हुई।