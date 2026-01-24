24 जनवरी 2026,

शनिवार

भीलवाड़ा

धर्मनगरी में उमड़ेगी श्रद्धा: मुनि विकसंत सागर ससंघ का 25 को मंगल प्रवेश

वस्त्रनगरी भीलवाड़ा की धरा एक बार फिर जयकारों से गूंजने को तैयार है। गाडरमाला से विहार कर आ रहे मुनि विकसंत सागर ससंघ (5 पिच्छी) का रविवार को भीलवाड़ा में मंगल प्रवेश होने जा रहा है। मुनि संघ के स्वागत के लिए शहर में उत्साह का माहौल है और श्रद्धालुओं ने अगवानी के लिए व्यापक

भीलवाड़ा

image

Suresh Jain

Jan 24, 2026

Devotion will overflow in the religious city: Muni Vikasant Sagar Sangh's auspicious entry on 25th

Devotion will overflow in the religious city: Muni Vikasant Sagar Sangh's auspicious entry on 25th

वस्त्रनगरी भीलवाड़ा की धरा एक बार फिर जयकारों से गूंजने को तैयार है। गाडरमाला से विहार कर आ रहे मुनि विकसंत सागर ससंघ (5 पिच्छी) का रविवार को भीलवाड़ा में मंगल प्रवेश होने जा रहा है। मुनि संघ के स्वागत के लिए शहर में उत्साह का माहौल है और श्रद्धालुओं ने अगवानी के लिए व्यापक तैयारियां की हैं।

बीलिया स्थित वासुपूज्य दिगम्बर जैन मंदिर में होने वाले इस मंगल प्रवेश को ऐतिहासिक बनाने के लिए समाज जनों की ओर से पुर रोड से लेकर मंदिर परिसर तक कुल 21 भव्य स्वागत द्वार लगाए गए हैं, जो मुनि संघ के सत्कार में पलक-पावड़े बिछाने जैसा दृश्य प्रस्तुत कर रहे हैं।

दोपहर 2 बजे से शुरू होगा जुलूस

मंगल प्रवेश का जुलूस रविवार दोपहर 2 बजे पुर रोड स्थित ब्रिटिश इंटरनेशनल स्कूल के पास से प्रारंभ होगा। जुलूस ब्रिटिश स्कूल से रवाना होकर दोपहर करीब 2:30 बजे रिको नंबर 1 चौराहा पहुंचेगा। यहां से मुनि संघ मुख्य मार्ग से होते हुए बीलिया मंदिर के पीछे वाली गली से वासुपूज्य दिगम्बर जैन मंदिर में मंगल प्रवेश करेगा। मुनि विकसंत सागर के ससंघ आगमन को लेकर युवाओं और महिला मंडलों में विशेष उत्साह है।

Published on:

24 Jan 2026 08:26 pm

धर्मनगरी में उमड़ेगी श्रद्धा: मुनि विकसंत सागर ससंघ का 25 को मंगल प्रवेश

