धर्मनगरी में उमड़ेगी श्रद्धा: मुनि विकसंत सागर ससंघ का 25 को मंगल प्रवेश

मंगल प्रवेश का जुलूस रविवार दोपहर 2 बजे पुर रोड स्थित ब्रिटिश इंटरनेशनल स्कूल के पास से प्रारंभ होगा। जुलूस ब्रिटिश स्कूल से रवाना होकर दोपहर करीब 2:30 बजे रिको नंबर 1 चौराहा पहुंचेगा। यहां से मुनि संघ मुख्य मार्ग से होते हुए बीलिया मंदिर के पीछे वाली गली से वासुपूज्य दिगम्बर जैन मंदिर में मंगल प्रवेश करेगा। मुनि विकसंत सागर के ससंघ आगमन को लेकर युवाओं और महिला मंडलों में विशेष उत्साह है।