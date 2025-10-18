धनतेरस आज: बाजारों में बरसेगा धन

धनतेरस को लेकर शुक्रवार से ही भीलवाड़ा जिले में बाजारों में रौनक देखने को मिली। हालांकि धनतेरस का मुख्य पर्व शनिवार को मनाया जाएगा, लेकिन शुक्रवार को ही लोगों ने खरीदारी शुरू कर दी। शनिवार को शुभ मुहूर्त में बड़ी संख्या में लोग अपनी आवश्यकता के अनुसार खरीदारी करेंगे। शहर के प्रमुख बाजारों में दिनभर ग्राहकों की भीड़ उमड़ी। दीपावली और धनतेरस को लेकर बाजारों को आकर्षक रोशनी और सजावट से सजाया गया है।