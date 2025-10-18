धनतेरस आज: बाजारों में बरसेगा धन

Dhanteras today: Money will rain in the markets
धनतेरस को लेकर शुक्रवार से ही भीलवाड़ा जिले में बाजारों में रौनक देखने को मिली। हालांकि धनतेरस का मुख्य पर्व शनिवार को मनाया जाएगा, लेकिन शुक्रवार को ही लोगों ने खरीदारी शुरू कर दी। शनिवार को शुभ मुहूर्त में बड़ी संख्या में लोग अपनी आवश्यकता के अनुसार खरीदारी करेंगे। शहर के प्रमुख बाजारों में दिनभर ग्राहकों की भीड़ उमड़ी। दीपावली और धनतेरस को लेकर बाजारों को आकर्षक रोशनी और सजावट से सजाया गया है।
सोना-चांदी में तेजी, फिर भी खरीदारी का जोश कायम
सोने और चांदी के भाव लगातार ऊंचे बने हुए हैं, बावजूद इसके ग्राहकों का रुझान कम नहीं हुआ है। सर्राफा बाजारों में हल्की ज्वैलरी से लेकर निवेश योग्य सोना-चांदी की मांग बनी हुई है। ज्वैलर्स ने बताया कि इस बार ग्राहक अधिकतर हल्के गहनों और सिक्कों की खरीदारी कर रहे हैं। बाजार में नई डिजाइन की ज्वैलरी की मांग बढ़ी है।
दोपहिया वाहनों की बुकिंग में रेकॉर्ड बढ़ोतरी
धनतेरस पर वाहन खरीदने की परंपरा को देखते हुए दोपहिया वाहनों के शोरूम पर विशेष रौनक है। इस बार करीब 200 से अधिक ग्राहकों ने अपनी पसंदीदा गाड़ियों की बुकिंग पहले से ही करा रखी है। वाहन विक्रेताओं के अनुसार, इस बार बिक्री में पिछले साल की तुलना में बेहतर बढ़ोतरी की उम्मीद है।
स्वदेशी उत्पादों की बढ़ी मांग
दीपावली पर स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने की मुहिम का असर बाजारों में साफ दिखाई दे रहा है। मिट्टी के दीयों, मोमबत्तियों और हैंडमेड झालरों की खरीदारी बढ़ गई है। युवाओं का कहना है कि इस बार वे चाइनीज झालरों की जगह स्वदेशी उत्पादों से घर सजाएंगे, ताकि स्थानीय कारीगरों की दीपावली भी रोशन हो सके।
500 से लेकर 10 हजार तक के आकर्षक गिफ्ट पैक
धनतेरस और दीपावली पर उपहार देने की परंपरा को देखते हुए बाजारों में गिफ्ट पैक्स की भरमार है। 500 रुपए से लेकर 10 हजार रुपए तक के बजट फ्रेंडली और रॉयल गिफ्ट पैक ग्राहकों को आकर्षित कर रहे हैं। बाजारों में काजू कतली, ड्राई फ्रूट्स और मिठाई के पैक्स की बिक्री जोरों पर है। कई दुकानों ने ग्राहकों की सुविधा के लिए आकर्षक पैकिंग वाले नए कलेक्शन भी लॉन्च किए हैं।
व्यापारियों में खुशी, ग्राहकों में उत्साह
त्योहारों की खरीदारी से व्यापारी उत्साहित हैं। उनका कहना है कि पिछले कुछ वर्षों की तुलना में इस बार बिक्री में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। वहीं, ग्राहकों में धनतेरस और दीपावली को लेकर खास जोश देखने को मिल रहा है।
धन त्रयोदशी पूजन
पं अशोक कुमार व्यास ने बताया कि धनतेरस कार्तिक कृष्ण 12 शनिवार 18 अक्टूबर को मनाई जाएगी। इसके शुभ मुहुर्त इस प्रकार है।
बड़ी खबरेंView All
भीलवाड़ा
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग