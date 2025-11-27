राजस्थान में जनवरी में शुरू होगी डिजिटल जनगणना

देश में पहली बार होने वाली डिजिटल जनगणना के पहले चरण की तैयारियों के लिए राजस्थान में जल्द ही प्री टेस्ट आयोजित किया जाएगा। मकान सूचीकरण के लिए होने वाले इस प्री टेस्ट की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए मास्टर ट्रेनर और फील्ड ट्रेनरों को तीन दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। हालांकि, पंचायतों के पुर्नगठन को लेकर चल रही तैयारियों के चलते जनगणना का कार्य अब अगले साल जनवरी माह में शुरू होगा।